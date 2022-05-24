«Яндекс» начал развивать сервис доставки в Латинской Америке

Международный бренд «Яндекс.Такси» — Yango — развивает сервис доставки по меньшей мере в трех странах Латинской Америки.

На соответствующую информацию, появившуюся в открытых источниках, обратил внимание «Интерфакс».

В частности, сообщается, что в мае текущего года Yango Delivery опубликовал на портале Linkedin две активные вакансии в Лиме, в том числе позицию менеджера по развитию бизнеса; из ее описания следует, что сервис доставки сейчас запускается в Перу. Уточняется, что вакансию разместила глава отдела глобального развития бизнеса «Яндекса» Екатерина Борисоглебская. Кроме того, на Linkedin имеется профиль CEO Yango Delivery в Латиноамериканском регионе Григория Погосяна, который занимает эту должность с сентября 2021 года. Офис Yango Delivery находится в чилийской столице Сантьяго. Согласно информации, опубликованной Погосяном, сервис в Чили уже запущен и развивается в том числе через поиск партнеров и клиентов. Кроме того, топ-менеджер размещал пост о поиске сотрудника в Мехико.

Сервис Yango Delivery получил название по аналогии с российской «Яндекс.Доставкой»; сам бренд Yango образован как сокращение от Yandex Go. Сервис осуществляет доставку любых товаров, за исключением продуктов питания. Сайт Yango Delivery функционирует в шести версиях — для жителей Перу, Чили, Мексики, ЮАР, Турции и Израиля.

Российский сервис, запущенный в конце 2019 года, не раскрывал планов по международной экспансии, активно развиваясь в РФ, — его GMV в 2021 году вырос в 3,4 раза, составив 29,5 млрд руб., отмечает агентство.

Как писал «Эксперт» в феврале, согласно годовым финансовым результатам компании «Яндекс» выручка такси и каршеринга («Драйв») выросла почти вдвое и приблизилась к показателю Поиска и портала; однако стать новым драйвером развития IT-гиганта его логистическому сегменту будет сложно — традиционные сервисы выглядят перспективнее. Рост выручки группы «Яндекс.Такси» к позапрошлому году составил 94%, сегмент принес компании 131,6 млрд рублей. Направление «Райдтех» («Такси» и «Драйв») — 73% и 85,4 млрд рублей соответственно. Направление «Фудтех» («Еда», «Лавка») — 126% и 37,7 млрд рублей. Направление «Доставка» («Логистика») — 319% и 12,9 млрд рублей.