Золото против доллара: что надежнее

Начав неделю с уверенного роста 25 мая, золото продолжает дорожать. Причиной стали распродажи на фондовом рынке и снижение курса доллара, в результате чего инвесторы предпочли покупать золото в качестве защитного актива. Трейдеры сохраняют осторожность из-за глобальной неопределенности перспектив восстановления мировой экономики, пишет «Прайм».

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Понедельник металл закрыл незначительным повышением: июньские контракты подорожали лишь на 0,3%, до 1847,80 доллара за унцию, что не отменяет достижения металлом самого высокого уровня закрытия с 11 мая. На прошлой неделе золото выросло в цене на 1,7%, отскочив от 3-месячного минимума, воспользовавшись сочетанием падения процентных ставок (как номинальных, так и реальных) и отката еще недавно стремительно дорожавшего доллара, отметили аналитики Sevens Report Research.

Можно констатировать, что золото прервало недельную полосу снижения и вернулось к медленному, но довольно уверенному подъему, полагают они.

«В дальнейшем золото будет продолжать откат вопреки основному тренду, который остается восходящим, но мы продолжим следить за реальными процентными ставками и долларом как за ключевыми факторами влияния. Если они достигнут новых максимумов, золоту будет очень сложно удерживаться выше 1800 долларов за унцию», — добавили в Sevens Report Research.

В связке с «американцем»

Золото выступает для инвесторов по большей части в двух ипостасях, и это воздействует на его цену, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Традиционно, это «защитный» актив, на который повышается спрос при рисках на рынках, усилении инфляции и/или неопределённости. Но одновременно, это «антидоллар», то есть инструмент, котировки которого движутся, как правило, в противоположном американскому доллару направлении.

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В последние месяцы доллар тоже стал «защитным», поскольку процентные ставки ФРС и доходность гособлигаций США растут. Соответственно, отмечает аналитик, золото теперь больше «подчиняется» движениям американской валюты, а она на прошлой неделе и в начале текущей ослабевала после очень высокого взлёта в середине мая (поэтому и «жёлтый металл» поднимался в цене 23 мая с 1844 долл. за унцию выше 1864 долл.).

Начало вторника показало продолжение коррекции доллара вниз после некоторой приостановки. Что ж, и золото, сначала послушно отойдя утром ниже 1850, затем с той же готовностью поднялось выше 1854 долл.

Общий тренд его в последние месяцы нисходящий, в противовес растущему доллару, указывает Гойхман. Фактор «американца» для золота оказался сильнее взлёта инфляции в мире. Противоречия здесь нет. Ведь толкающие доллар вверх ужесточение политики ФРС и рост доходности американских гособлигаций как раз и направлены на борьбу с инфляцией. Она постепенно станет сокращаться, и это будет препятствовать укреплению золота.

Сегодня рынок обратит внимание на данные по деловой активности в США и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. До конца недели значимыми событиями могут оказаться публикация протоколов заседания ФРС в среду, данные по ВВП США в четверг, показатели потребительской инфляции в США в пятницу. Вся эта информация рассматривается инвесторами с позиций степени ужесточения денежной политики американского регулятора. В случае его месседжей о дальнейшем неуклонном повышении ставок и продажах ранее выкупленных ценных бумаг с баланса, золото может продолжить ослабление в район 1800 долл., предполагает Гойхман. С другой стороны, при появлении нот осторожности в риторике ФРС или слабых показателях экономики США, металл может подняться к рубежам 1890-1920 долларов.

Не только в инфляции дело

По мере приближения майского заседания ФРС, цены на золото с середины апреля стали откатываться, подтверждает ведущий аналитик дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Алексей Головинов. Основными факторами, которые этому способствовали, стали укрепляющийся доллар и инфляционные ожидания в США, которые достигли пика и навали снижаться.

Но на данный момент укрепление позиций евро относительно доллара позволило ценам на золото вернуться к росту, указывает эксперт. Исходя из ожиданий по динамике курса «европейца» в ближайшее время, стоимость золота может вырасти до 1870-1890 долларов, а в случае благоприятного стечения обстоятельств — вплоть до 1900 долл./унц., полагает Головинов. Существенные коррективы в динамику цен, по его словам, может внести публикация «минуток» с заседания ФРС завтра вечером.

Ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ способно помешать восстановлению котировок драгметалла к недавним максимумам около 2 тыс. долларов, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Сейчас мы на пороге сокращения баланса ФРС (позже ЕЦБ), а значит, ликвидность с рынка будет постепенно вымываться. В таких условиях золото традиционно выглядит слабо.

При этом сам по себе фактор высокой инфляции, от которой золото якобы исторически защищает, вторичен, уверен эксперт. Показатель индекса потребительских цен может начать замедляться в среднесрочной перспективе вместе с остановкой сырьевого ралли, а в условиях роста ключевой ставки ФРС реальные процентные ставки по доллару (они учитывают инфляцию) начнут расти. Это негативный фон для драгметалла.

Как полагает Карпунин, в базовом сценарии в ближайшей перспективе по золоту возможен широкий боковик 1780-1880 долларов.