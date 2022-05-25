26 мая – День российского предпринимательства

«Рост малого и среднего бизнеса – одна из ключевых задач, которую нужно решить в рамках достижения национальных целей, поставленных Президентом России. На небольших предприятиях получает заработную плату примерно каждый третий работник в нашей стране. От процессов, которые происходят в этом секторе, во многом зависят и темпы развития экономики в целом. Ведь многие свежие идеи, новаторские решения появляются именно в этом сегменте: в малом и среднем бизнесе» - Михаил Владимирович Мишустин, Председатель Правительства Российской Федерации.

26 мая в России ежегодно проходят крупные мероприятия, призванные поддержать бизнес, обозначить его значимость и важность, а также вовлечь жителей страны в предпринимательскую деятельность.

Сегодня все больше людей стремятся начать свое дело, так, например, предприниматели открывают компании и масштабируют производства, развивают экспорт и выходят на новые рынки сбыта, открывают рестораны, запускают агробизнес. Многие граждане регистрируются как самозанятые, осваивая и пробуя себя в новых сферах. На сегодняшний день в России насчитывается более 6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства и около 5 млн самозанятых граждан, что практически в два раза превышает запланированные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» к 2030 году. Зарегистрироваться в качестве самозанятого могут граждане, получающие доход от своей профессиональной деятельности и не имеющие работодателя и наемных работников. Для самозанятых установлена минимальная ставка налога – 4% при работе с физическими лицами и 6% – с юридическими и индивидуальными предпринимателями. Для вновь зарегистрировавшихся самозанятых предусмотрен разовый налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который они могут направить на оплату будущих налогов. Они также освобождены от обязанности платить страховые взносы, сдавать налоговые декларации и отчеты, использовать кассовую технику, а чеки формируются в мобильном приложении «Мой налог». Кроме того, на самозанятых распространено большинство мер поддержки, ранее доступных только субъектам МСП.

Наиболее популярные среди населения меры поддержки по национальному проекту – это обучающие программы для предпринимателей, предоставляемые меры поддержки в центрах «Мой бизнес», а также льготное кредитование. По итогам проводимых опросов и исследований более 65% респондентов пользовались региональными и федеральными мерами поддержки по национальному проекту для развития собственного дела (данные АНО «Национальные приоритеты»).

Для поддержки деятельности предпринимателей существует программа льготного кредитования 1764. По данной программе предоставляются кредиты на инвестиционные цели по ставке до 15 % для микро и малых предприятий и до 13,5 % для средних предприятий на срок до 10 лет.

Более того, в России реализуется масштабная программа по обучению предпринимателей всех возрастов. Пройти курсы и прослушать лекции, а также встретиться с ведущими экспертами в интересующей отрасли можно на площадках центров «Мой Бизнес» в 84 регионах страны. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В Центрах «Мой Бизнес» можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке.

А для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет есть возможность получения грантовой поддержки на создание или развитие своих проектов. Гранты планируется предоставлять как индивидуальным предпринимателям, так и учредителям предприятий. Финансирование будет доступно большему числу перспективных компаний самой разной направленности. Необходимые для этого средства уже предусмотрены в бюджете – свыше 2,1 млрд рублей на 2022 год. Финансирование будет выделено по федеральному проекту «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

26 мая для граждан от 18 до 35 лет пройдет масштабная Всероссийская акция «Бизнес не спит», организованная треком Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Успешные бизнесмены в прямом эфире расскажут про построение своего дела «с нуля», дадут действующие инструменты и пошаговые инструкции, как начать бизнес. Старт акции запланирован на 08:45 по мск 26 мая в Петропавловске-Камчатском, затем эстафету примет Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Сочи и Калининград. Беспрерывная онлайн-трансляция будет идти целый день. Основная цель акции - получение уникального опыта в сфере бизнеса, приобретение новых знаний и контактов среди предпринимателей.

Для поддержки высокотехнологичных малых и средних предприятий, которые активно развиваются в РФ на сегодняшний день, запущена программа льготного кредитования с следующими условиями: ставка – 3%, размер кредита – до 500 млн. руб.

на 3 года. Кредиты выдаются на оборотные и инвестиционные цели. Более того, начинается работа по стратегической инициативе «Взлет – от стартапа до IPO». Благодаря реализации стратегической инициативы с 2022 года российские технологические компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков и воспользоваться государственной поддержкой на льготных условиях.

Сегодня вводятся различные антикризисные меры поддержки бизнеса, что способствует активному развитию предпринимательства в стране, узнать больше о новых мерах поддержки бизнеса можно на портале Объясняем.рф. Более того запущена Цифровая платформа для бизнеса - удобный онлайн – сервис, благодаря которому появилась возможность быстро получать доступ к наиболее востребованным государственным и коммерческим сервисам и услугам.

Быть предпринимателем – это непростой ежедневный труд, но благодаря поддержки государства, усиливающейся с каждым днем, вести свое успешное дело становится проще и комфортней.

Информация предоставлена АНО «Национальные приоритеты»

https://национальныеприоритеты.рф/