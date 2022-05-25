Акции дня: акции «Роснефти» подтолкнуло к росту ожидание дивидендов

В плюсе торговались акции компании «Роснефть» по итогам торгов на Мосбирже в среду, 25 мая. За день бумаги прибавили в стоимости +5,23% до 378 рублей за штуку.

Трейдеры скупали акции в ожидании решения по дивидендам. Компания «Роснефть» проведет заседание совета директоров в среду. На нем будут объявлены рекомендации по распределению прибыли за 2021 год, по размеру дивиденда и порядку его выплаты.

В феврале, после того как стали известны результаты компании по итогам 2021 года, глава «Роснефти» Игорь Сечин пообещал акционерам рекордные дивиденды. Чистая прибыль компании за 2021 год впервые достигла 883 млрд рублей по МСФО. Согласно дивидендной политике, корпорация выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Так что трейдеры могут рассчитывать на щедрые выплаты.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,03% до 2340,18 пунктов. Индекс РТС упал на -2,72% до 1239,07 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:37 мск составила 113,69 долларов за баррель (+0,11%). Российская валюта укреплялась – 59,33 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.