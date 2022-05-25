Nasdaq и S&P 500: прерванное падение

Главным двигателем рынка на вчерашних торгах стала Snap Inc., но не столько ее акции, хотя они и рухнули на 43%, сколько сопутствующие их падению обстоятельства. Все-таки, хотя и сейчас капитализация владельца Snapchat составляет заметные $21 млрд, это далеко не сотни миллиардов и не триллионы долларов. Но заявление гендиректора Snap Эвана Шпигеля буквально потрясло рынок.

Вечером в понедельник он предупредил сотрудников, что компания не достигнет своих целей по выручке и прибыли в этом квартале, а также замедлит наем работников. Взгляды менеджмента на рыночную ситуацию радикально изменились всего за месяц. В документе, часть которого была послана в SEC, сообщалось, что макросреда ухудшилась сильнее и быстрее, чем компания ожидала, когда выпускала квартальный прогноз в апреле. «Теперь вполне вероятно, что мы сообщим о выручке и скорректированной EBITDA ниже нижней границы прогнозного диапазона, который мы предоставили на этот квартал», — написал Шпигель.