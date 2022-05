Nasdaq и S&P 500: прерванное падение

Главным двигателем рынка на вчерашних торгах стала Snap Inc., но не столько ее акции, хотя они и рухнули на 43%, сколько сопутствующие их падению обстоятельства. Все-таки, хотя и сейчас капитализация владельца Snapchat составляет заметные $21 млрд, это далеко не сотни миллиардов и не триллионы долларов. Но заявление гендиректора Snap Эвана Шпигеля буквально потрясло рынок.

Вечером в понедельник он предупредил сотрудников, что компания не достигнет своих целей по выручке и прибыли в этом квартале, а также замедлит наем работников. Взгляды менеджмента на рыночную ситуацию радикально изменились всего за месяц. В документе, часть которого была послана в SEC, сообщалось, что макросреда ухудшилась сильнее и быстрее, чем компания ожидала, когда выпускала квартальный прогноз в апреле. «Теперь вполне вероятно, что мы сообщим о выручке и скорректированной EBITDA ниже нижней границы прогнозного диапазона, который мы предоставили на этот квартал», — написал Шпигель.

Рынок экстраполировал эту ситуацию сначала на другие соцсети, акции которых пошли вниз, а затем и на многие другие компании. Этому очень поспособствовала статистика, свидетельствовавшая о снижении деловой активности. И это не говоря о разочаровывающих данных о продажах новых домов в США, ставших для акций застройщиков непосредственной причиной падения.

В итоге снижение пошло широким фронтом. По оценке Bloomberg, одни лишь акции социальных сетей потеряли во вторник более $135 млрд капитализации – в разы больше рыночной стоимости Snap. Но снижались и бумаги технологического сектора в целом, в том числе гигантов с капитализацией, исчисляемой в триллионах долларов – Apple, Microsoft и Alphabet. Акции последней даже переписали свой 52-недельный минимум.

Шли массированные распродажи и акций компаний, работающих в сфере рекламы и сопутствующих технологий. Так, бумаги Trade Desk Inc. упали на 19%, Roku Inc. — на 14%, Magnite Inc. — на 13%, Vizio Holding Corp. — на 10%, LiveRamp Holdings Inc. и Omnicom Group Inc. —на 8%, а FuboTV Inc. — на 7%.

Сбрасывали акции ритейлеров. Здесь, правда, были и свои новости, но они ничуть не выбивались из общего контекста. Акции Abercrombie & Fitch упали на 28,6% после сообщения о негативном влиянии на финансовый результат расходов на фрахт и продукцию. Тем самым компания присоединилась к растущему списку ритейлеров, таких как Walmart, Target и Kohl’s, прибыль которых падает на фоне высокой инфляции. Этот обвал поддержали и продавцы одежды: акции Gap Inc. упали на 9%, а American Eagle Outfitters Inc. потеряли 10%.

«Рынок смещает свое внимание – и это происходит в течение уже месяца или около того – с опасений по поводу инфляции на опасения относительно роста», – говорила вчера Bloomberg главный рыночный стратег FL Putnam Эллен Хейзен.

Однако страхи рецессии вызывают не только продажи, но и покупки. С одной стороны, это касается казначейских облигаций: доходность U.S. 10 Year Treasury после достижения 3,015% неделю назад в целом снижается и сейчас находится в районе 2,75%. С другой – начинают пользоваться спросом «защитные» акции, в частности в таких секторах, как коммунальные услуги и потребительские товары.

И именно последнее обстоятельство остановило во вторник падение, позволив индексам заметно отскочить от минимумов сессии. Разница между их итоговыми достижениями была обусловлена долей бумаг, которые пользовались вчера спросом на фоне опасений рецессии. В течение дня Dow Jones Industrial Average снижался на 1,61%, но закрылся в «зеленой» зоне, прибавив 0,15%. В то же время два других ведущих индекса так и остались в минусе: S&P 500 – на 0,81%, Nasdaq Composite – на все 2,35%.