Кто из финансовых китов США первым всплывет кверху брюхом

Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС при поверхностном взгляде выглядели довольно обыденно. Они, правда, показали, что регулятор готов на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики более быстрыми темпами, чем ждал рынок. Но индексы, упавшие было в первые минуты после публикации, затем даже перешли к росту.

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Потом акции притормозили. Одно место в протоколах выглядело отнюдь не безобидно и указывало на проблемы крупных финансовых структур, скрытые пока от глаз широкой публики. Участники заседания, как выяснилось, обсуждали факторы уязвимости, связанной с ликвидностью рынков казначейских облигаций и посредническими возможностями частного сектора. В частности, было отмечено, что практика торговли и управления рисками ключевых участников, которая не была полностью видна регуляторам, ведет к проблемам с ликвидностью у крупных банков, брокеров и их клиентов. В случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики эта уязвимость грозит финансовой стабильности США.

Об этом, как оказалось, говорили несколько участников заседания. Они отметили риски на финансовых рынках, связанных с сырьевыми товарами, возросшие в связи с ситуацией вокруг Украины, уже вызвавшей повышение цен и волатильность по широкому спектру энергоносителей, сельскохозяйственной продукции и металлов.

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Отметим, что сложившаяся ситуация, повторяясь в разных вариациях, уже не раз приводила к проблемам в США и в мире. Одним из ярких примеров стала история 2007—2009 годов, когда власти упустили из вида практику работы инвестбанков и рейтинговых агентств в области низкокачественных ипотечных ценных бумаг. Тогда это привело к мировому финансовому кризису.

К чему приведет на этот раз то, что «практика торговли и управления рисками некоторых ключевых участников сырьевых рынков не была полностью видна регулирующим органам», пока неясно. Неизвестно и кто эти ключевые игроки. Но раз об этом говорилось на заседании ФРС по денежно-кредитной политике, то, значит, дело действительно пахнет керосином. А выражаясь деликатнее — возникновением угрозы масштабного финансового кризиса в США.

Учитывая же тот факт, что чиновники ФРС в массе своей пока не слишком в это верят и будут продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, есть вполне реальные шансы на то, что угроза в обозримом будущем перестанет быть призрачной. И, видимо, совсем не зря миллиардер-инвестор Майкл Бьюрри, прославленный игрой на понижение во времена ипотечного кризиса в США, опубликовал недавно загадочный пост: «Как я уже сказал в 2008 году, это все равно, что смотреть на авиакатастрофу. Это больно, это не весело, и я не улыбаюсь». Возможно, он и на этот раз знает, какой финансовый кит всплывет вскоре кверху брюхом.