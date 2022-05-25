Авто за материнский капитал

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Голиковой с предложением дать возможность использовать материнский капитал на покупку автомобиля, пишут «Известия».

В обращении указывается, что с этой инициативой депутат вышла в правительство после многочисленных просьб родителей, поступающих в ее адрес. Лантратова предложила позволить тратить маткапитал на покупку машины в рамках программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Программа, напомним, действует до конца 2023 года.

Издание уточняет, что подобную поправку в законодательство уже инициировали в 2017 году фракции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Тогда правительство ответило отказом, указав, что проект закона не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки, так как автомобиль оформляется только на одного из супругов.

Между тем, по информации ТАСС, в некоторых регионах уже допускается использование маткапитала в указанных целях. В частности, разрешение на приобретение автомобиля посредством материнского капитала действует в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Смоленской, Ростовской областях, на Сахалине, в республиках Карелия и Бурятия, а также в Ненецком АО.

Госпрограмма «Семейный автомобиль» была запущена в 2015 году. Ее условия предполагают льготу на покупку авто для семей с двумя и более детьми. В рамках госпрограммы государство субсидирует таким гражданам 10% от стоимости автомобиля. Если речь идет о семьях, проживающих на Дальнем Востоке, то субсидия составляет 25% от стоимости приобретаемого транспортного средства.