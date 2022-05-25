Балет «Сотворение мира» Театра классического балета: легенда XX века на сцене РАМТа

Поставленный в 60 странах мира балет с полувековой историей до сих пор удивляет смелой авангардной хореографией, а музыка Андрея Петрова будоражит воображение как любителей академической музыки, так и поклонников джаза и рока.

Премьера легендарной постановки прошла в Мариинке в 1971 году: чтобы получить возможность станцевать главную роль Михаил Барышников срочно «вылечил» свою сломанную ногу, которую придумал, лишь бы не играть в другой постановке. Уже после его побега из СССР министр культуры назовет роль Адама в «Сотворении мира» «первым шагом Барышникова к падению». Ведь даже сегодня «Сотворение мира» по чувственности и эротизму смотрится смело, если не провокационно.

Для балетной вариации библейского сюжета хореографы Наталия Касаткина и Владимир Василёв черпали вдохновение одновременно во фресках Сикстинской капеллы, рисунках Жана Эффеля и в детской пластике их сына Ивана. Они поставили спектакль, где удивительной красоты и лиричности сцены сочетаются с комическими пантомимами, на которых зрители не могут сдержать смеха.

Смешению классического балета со свободной пластикой «Сотворение мира» во многом обязано партитуре. Великий композитор Андрей Петров, известный в первую очередь по своим работам для кино, соединил академическую музыку с джазовыми приемами и даже роком.

Но вместе с тем «Сотворение мира» остаётся тонкой, знакомой каждой семье, историей взросления и перехода в мир, где вчерашних детей взамен заботы и опеки родителей ждут настоящие испытания, многочисленные искушения и чудо новой жизни – их собственные дети.

Сегодня спектакль Касаткиной и Василёва — общепризнанная классика балетного искусства. Среди балетоманов «Сотворение мира» считается обязательным к просмотру наравне со «Щелкунчиком» или «Лебединым Озером». У московского зрителя есть уникальная возможность увидеть этот балет таким, каким его придумали и поставили сами авторы.