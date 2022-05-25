Почему Байден переключился с Украины на Восточную Азию

«После нескольких месяцев сосредоточенности на Украине Байден возвращает свое внимание назад к Азии». Именно так CNN прокомментировала восточноазиатское турне президента США Джозефа Байдена, в ходе которого американский лидер посетил Сеул и Токио, где не только провел переговоры с местными лидерами, но и поучаствовал в саммите QUAD. Четырехстороннего партнерства США, Индии, Австралии и Японии по сдерживанию Китая.

И это возвращение внимания вполне логично. Азией Байдену сейчас заниматься куда проще и перспективнее, нежели решать связанные с Россией вопросы в Европе.

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По сути, на европейском направлении США достигли предела безопасной и управляемой конфронтации. Да, у Вашингтона есть пространство для эскалации – например, передача Украине высокотехнологичного оружия (тех же противокорабельных ракет, способных нанести серьезный ущерб Черноморскому флоту). Однако эти действия чреваты превращением российско-американской войны на периферии в полноценный двусторонний военный конфликт с ядерной компонентой. В Восточной Азии же пространства для безопасной эскалации гораздо больше – отчасти из-за гибкости Китая (во всех вопросах, кроме Тайваньского), а отчасти из-за того, что уровень американо-китайской конфронтации гораздо ниже.

Кроме того, на европейском направлении США достигли и предела возможной консолидации союзников. Точнее, не просто достигли, а переступили через него. Принуждение Европы к введению жестких экономических санкций против России – в том числе убийственного для самих европейских стран нефтегазового эмбарго – уже вызвало открытый бунт Венгрии, который американцам не удалось подавить. Также бунтует – хоть и по-партизански – Германия. Олаф Шольц, по мнению ряда экспертов, специально затягивает передачу вооружений Украине. В то же время восточноазиатские союзники готовы к мобилизации – если уж не против Китая (чья экспансионистская политика в регионе пугает местных), то против КНДР, регулярно запускающей ракеты.

От Кореи до Китая

Собственно, именно на необходимости сдерживать Северную Корею формально говорил Байден в Сеуле со своим южнокорейским визави, президентом Юн Сок Ёлем (которого Байден публично чуть не назвал именем предшественника – Мун Чжэ Ина). Южнокорейские элиты воздерживаются от провокационных антикитайских пассажей, однако всегда готовы вместе с США защищаться от КНДР – тем более что нынешний президент, в отличие от Мун Чжэ Ина, занимает более жесткую позицию по отношению к Ким Чены Ыну. Как, собственно, и Байден, не разделяющий подход Дональда Трампа к уважительным переговорам с Северной Кореей. Когда Байдена спросили, хочет ли он что-нибудь передать Ким Чен Ыну, американский президент ответил двумя словами: «Привет. Точка». «Послание президента Киму во время пребывания в Сеуле… не оставляет пространства для неверного толкования. Краткость — душа остроумия, и в случае с Байденом одно простое слово передало его отношение к лидеру КНДР и его поведению», - говорит Су Ким, эксперт по КНДР из Rand Corporation. И на встрече в Сеуле лидеры США и Южной Кореи договорились «начать дискуссии о расширении масштабов совместных военных учений, а также учебных мероприятий на Корейском полуострове и вокруг него». То есть, по сути, усилить милитаризацию Корейского полуострова – формально против КНДР, а по факту против КНР.

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Если в совместном заявлении между США и РК китайская угроза не была прямо упомянута, то во время визита в Токио американский президент и японский премьер себя ничем не ограничивали. Они прошлись и по территориальным претензиям КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и по нарушениям прав человека на территории китайских Гонконга и Синьцзяна.

В отличие от Южной Кореи и той же Индии (которые опасаются Китая, но при этом не собираются участвовать в каких-то антикитайских провокациях), Япония выступает с гораздо более жестких позиций. В Токио рассматривают усиление КНР (как военное, так и геополитическое) как безусловную угрозу для себя, на которую нужно отвечать. Именно поэтому Япония проводит ремилитаризацию – при полном одобрении со стороны Соединенных Штатов, довольных возможностью переложить часть своих расходов по сдерживанию КНР на союзников. «Премьер-министр Кисида обозначил свое намерение фундаментально усилить японские оборонные возможности и обеспечить для этого существенное увеличение оборонного бюджета. Президент Байден полностью поддерживает это намерение премьер-министра Кисиды», - говорится в совместном заявлении лидеров.

Консолидировал союзников

Однако японская ремилитаризация ставит перед Вашингтоном новую задачу – стремление не допустить ухудшения отношений между Сеулом и Токио. Дело в том, что японо-южнокорейские отношения и без того было достаточно напряженными (из-за исторических и экономических причин), а ремилитаризация Японии усиливает страхи южнокорейского населения. Заставляет их вспоминать все ужасы японской оккупации с 1910 по 1945 года, в ходе которой проходил не только физический, но и культурный геноцид корейского народа. Естественно, эти страхи будут усиленно раздуваться со стороны китайской пропаганды, заинтересованной в углублении раскола между американскими союзниками. На сегодняшний день, по мнению некоторых японских экспертов, отношения находятся на самой низкой точке с 1965 года (когда обе стороны официально нормализовали данные отношения). И Джозеф Байден (а точнее вся его команда) вели соответствующие разъяснительные беседы с японскими и южнокорейскими элитами.

Параллельно с этим перед Байденом стояла задача убедить Токио, Сеул, а также других восточноазиатских партнеров в том, что Америка не поступит с ними так, как с Украиной. Пассивная (по мнению многих экспертов) позиция США в украинском вопросе могла быть воспринята восточноазиатскими партнерами и противником в лице Китая как сигнал того, что Америка может самоустраниться в случае угрозы другим союзникам. Именно поэтому Байден заявил, что США готовы и будут защищать Японию и Южную Корею всеми способами, включая применение ядерного оружия. Кроме того, он заявил, что США будут защищать Тайвань в случае вторжения китайской армии на остров. То есть Вашингтон четко исполнит свои договорные обязательства (каковых с Украиной, по сути, у Америки не было – лишь заверения в том, что «не бросят».

Наконец, во время посещения Токио американский президент заявил о присоединении 13 стран (включая Америку) к Индо-Тихоокеанскому экономическому соглашению, в рамках которого страны будут обеспечивать справедливую и устойчивой торговлю, устойчивость цепочек поставок, инфраструктурные проекты и декарбонизацию экономик, а также улучшать систему налогообложения и бороться с коррупцией. По сути, это очередная попытка экономической изоляции КНР в регионе. Предыдущая – т.н. «Транстихоокеанское партнерство», запущенное Обамой, - провалилась из-за того, что Трамп вывел Америку из организации. Байден же совершает новый подход к снаряду. И дает тем самым понять, что США намерены сдерживать Китай не только в военно-политическом, но и в экономическом отношении.

Россию такой подход полностью устраивает. Ведь чем больше США будут сосредотачиваться на Восточной Азии, где Демократическая администрация может набрать политические очки (столь важные перед выборами в Конгресс), тем меньше внимания они будут уделять Украине. Пространству, где Америку ожидает лишь боль и поражение, и где Белый дом, по сути, идет поперек позиции американского академического истеблишмента, требующего от Байдена перестать толкать мир к большой ядерной войне и заключить соглашение с Путиным по Украине.

