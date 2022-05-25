Было Shell — стало «Лукойл»

НК «Лукойл» успешно завершила сделку по приобретению активов Shell в России. Как сообщает «Интерфакс», отечественная нефтекомпания стала обладателем 411 АЗС, а также завода по производству смазочных материалов в городе Торжок Тверской области.

Подписанию итоговых документов предшествовало согласование сделки с ФАС России. Указывается, что соглашение предполагает сохранение рабочих мест за сотрудниками «Шелл-нефти», работающими на указанных предприятиях.

«Для нас чрезвычайно важно благополучие наших работников. В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников "Шелл-нефти" продолжат работать в компании, которая принадлежит "Лукойлу"», — цитирует информагентство слова директора сегмента downstreat Shell Хайберта Вигивено.

В свою очередь, вице-президент по реализации нефтепродуктов «Лукойла» Максим Дондэ заявил, что компания высоко ценит выбор зарубежных коллег, и выразил уверенность в том, что объекты Shell станут для НК «Лукойл» хорошим дополнением к уже имеющимся активам.

По информации «Интерфакса», большинство приобретенных «Лукойлом» автозаправочных станций находятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. В течение года после состоявшейся сделки на всех АЗС должен быть проведен ребрендинг.