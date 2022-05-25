Певец начинал с арт-рока в группе Давида Тухманова «Москва», потом веско заявил о себе в хард-роковом «Парке Горького», ставшем для него лишь трамплином для головокружительной сольной карьеры. В группе Nikolay, созданной в середине 90-х вместе с Дмитрием Четверговым, Николай Носков органично исполнял как тяжелые композиции с музыкальными цитатами из «Щелкунчика» Петра Чайковского, так и знаменитый романс на стихи Николая Гумилева «Однообразные мелькают».

Для альбома «Паранойя» были характерны электронные эксперименты, диск «По пояс в небе» изобиловал этническими аранжировками. С годами исполняемые Николаем Носковым песни только усложнялись, и поклонники воспринимают это с пониманием и благодарностью. В вышедшим несколько лет назад альбоме «Без названия» где жесткие гитары сочетаются с воздушным звучанием симфонического оркестра. И, конечно, невероятно сильный и чувственный голос Николая Носкова неизменно будоражит слушателей — достаточно вспомнить его чарующую «Ночь» на стихи Владимира Маяковского.

Все нюансы изысканных композиций Николая Носкова в полной мере можно будет прочувствовать на концерте в Зеленом театре ВДНХ 10 июня 2022 года. Ряд произведений прозвучит в новых акустических версиях: торжественная «Дай мне шанс», медитативный «Снег», успокаивающая «Это здорово», витальная «Паранойя», взвинченная «Я тебя люблю», обнадеживающая «А на меньшее я не согласен» и другие песни.

Каждое выступление нынешнего Николая Носкова — это не только история про мастерство и виртуозность, но и про преодоление, волю к жизни, бесконечную любовь к своему слушателю и безоговорочную преданность сцене. Песня «Живой» стала его персональным гимном и примером того, как не сломаться под грузом самых неблагоприятных обстоятельств.

Николай Носков представит свои песни в Зеленом театре ВДНХ 10 июня 2022 года.