Дефолт, которого нет

Соединенные Штаты не намерены продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей Российской Федерации производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Сегодня c 07:01 по московскому времени лицензия остановлена, что означает невозможность выплаты Россией внешнего долга в долларах.

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«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США», — цитирует ТАСС уведомление американского Минфина. Речь идет о лицензии, исключавшей из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

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Западные кредиторы пострадают от действий США

Само по себе прекращение действия указанной лицензии новостью не стало, так как было анонсировано министром финансов США Джанет Йеллен еще на прошлой неделе. При этом даже потенциальный технический дефолт России, вызванный тем, что Запад не дает ей возможности обслуживать внешний долг, не стал бы существенным изменением в складывающейся ситуации, отметила глава американского Минфина.

Напомним, 20 мая Министерство финансов России сообщило, что в полном объеме исполнило обязательства по выплатам купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн долларов, а также с погашением в 2036 году в сумме 26,5 млн евро. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, Минфин РФ обладает всеми ресурсами, чтобы выполнять свои обязательства, поэтому ни о каком дефолте речи не идет.

На 1 апреля 2022 года внешний госдолг РФ составлял 57,143 млрд долларов, в том числе 37,26 млрд долларов задолженности по внешним облигационным займам. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

Если Россия начнет обслуживать свой госдолг в рублях, и кредиторы не примут выплаты, потому что они должны осуществляться в валюте — формально это будет означать технический дефолт, заявил «Эксперту» вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. Но на практике, уверен он, это ничего не изменит, кроме того, что кредиторы могут не получать положенные им деньги.

«Для самой России ситуация не будет критичной, потому что это не внутренний, а внешний, я бы сказал — искусственный, дефолт. На внутреннюю экономику он не окажет влияния. Естественно для РФ будут последствия — понижение кредитных рейтингов, возможность получения внешних займов под более высокий процент», — полагает эксперт.

«Но, думаю, что в сложившейся ситуации это не столь существенно. Во-первых, Россия и так уже фактически отрезана от мировых рынков капитала. Во-вторых, кредитные рейтинги и так находятся на низких позициях. В данной ситуации не совсем понятно, зачем нужны эти игры с госдолгом, потому что всем очевидно, что Россия имеет возможность исполнить свои обязательства и то, что происходит — не отражает реальной картины», — подчеркнул Арам Налбандян.

Такой ситуации, какая имело место в 1998 году, явно не случится, потому что страна находится сейчас совсем в другом положении, констатировал эксперт. На данный момент она имеет низкую долговую нагрузку, значительные объемы золотовалютных резервов и достаточно устойчивые макроэкономические показатели. В наличие все возможности для того, чтобы расплатиться по долгам.

Вероятно, через какое-то время позиция США изменится. В сложившейся геополитической ситуации страдает не только России, но и страны, которые ввели против нее санкции, предположил аналитик.

Взыскать долги через суд будет сложно

Ближайшие выплаты по графику платежей, которые должны были состояться 27 мая по еврооблигациям «Россия-2026» на сумму 71,25 млн долларов и по еврооблигациям «Россия-2036» на сумму 26,5 млн евро. Минфин России погасил их досрочно — 20 мая, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. В связи с истечением срока действия лицензии американские кредиторы, к их сожалению, лишаются возможности на дальнейшее получение положенных им выплат.

Следующие выплаты по внешнему долгу намечены на 23 июня (долларовые бонды с опцией альтернативной выплаты в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках). Затем — на 24 июня (долларовые бумаги без валютных альтернатив). Кроме того, ряд выпусков евробондов допускает выплаты в рублях в том случае, если платежи в долларах (а также евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках) станут невозможны по независящим от России причинам, к которым относятся введенные антироссийские санкции.

Еще несколько суверенных бондов, выпущенных после 2018 года, содержат аналогичное условие альтернативной выплаты в рублях, указал эксперт. Ближайшая выплата по таким евробондам намечена на 21 сентября. В случае отсутствия выплат в валюте в течение 30 дней их держатели могут поставить вопрос о признании дефолта по ним. Но он не объявляется автоматически. Нужно, чтобы хотя бы 25% держателей выпуска заявили об этом. Если такое происходит, держатели остальных выпусков могут предъявить их к досрочному погашению.

Возникающий таким образом дефолт считается техническим, разъяснил Валерий Корнейчук. Это ситуация, при которой заемщик нарушил договор займа, не осуществив очередной платеж держателю долга, но физически он этот договор может выполнить, средства у него имеются.

По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 26,5 млрд долларов.

Объем ВВП России в 2021 году — 1,65 трлн долларов США. Таким образом, величина госдолга на 1 января 2022 года была немного более 27% от ВВП, а сейчас она уменьшилась с учетом проведенных выплат. Это соответствует полной устойчивости финансовой системы нашего государства. У России имеются все необходимые ресурсы для погашение внешних заимствований. В их числе и текущая валютная выручка, которая составляет более 20 млрд долларов ежемесячно, и ее достаточно для погашение ближайших внешних обязательств.

Россия имеет вложения в американские краткосрочные правительственные облигации на сумму 2 млрд долларов, отметил Валерий Корнейчук. РФ может провести выплаты в рублях в объеме очередного транша по текущему курсу необходимой валюты на счет, открытый в рублях в российском банке. И кредитор в последующем сможет их конвертировать в валюту. Есть еще один вариант: американские резиденты должны запросить у Казначейства США индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским суверенным евробондам.

«В случае дефолта возникает угроза ареста российского имущества за рубежом. Однако здесь есть важный момент. Россия, выпуская облигации, не отказывалась от нормы английского права — “суверенного иммунитета”. Это значит, что взыскать с России платежи по евробондам через суды будет невероятно сложно. Внешний долг России не такой уж большой. И в масштабах экономики страны он не сильно значим», — констатировал Валерий Корнейчук.

Сейчас Россия фактически отрезана от международного рынка внешних заимствований, но ее долг и по меркам этого рынка минимален. У нашей страны имеются все необходимые финансовые ресурсы для погашения своих обязательств перед западными кредиторами. Вопросы выплат по евробондам будут решаться с каждым получателем купонов индивидуально. Тем более, что их держателями являются крупные компании США и Великобритании. Просто кому-то очень нужно создать очередную проблему на ровном месте, заключил эксперт.