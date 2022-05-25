«Эксперт» выяснил главные задачи нового главы МЧС

Эффективный в эффективном?

Сегодня, после подписания президентом указа о назначении Александра Куренкова новым министром по чрезвычайным ситуациям, самое эффективное, согласно общественному мнению, ведомство страны обрело нового главу. Правительство пополнил еще один выходец из силовых структур, генерал-майор, за плечами которого, как сейчас известно, опыт работы в ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Накануне, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы осударства Дмитрий Песков заявил о том, что качества присущие кандидатуре, предложенной Путиным, наилучшим образом подходят для этой должности, закрыв, таким образом, дискуссию об отсутствии у Куренкова опыта профессионального спасателя.

«Путин лично знает Куренкова. И выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — сказал пресс-секретарь президента.

Первые месяцы — входить в режим

В свете сказанного, на повестку встает следующий вопрос: что предстоит делать и сделать теперь уже полноправному министру в рамках полученных им полномочий, какие главные задачи предстоит решить, с чего начать в первую очередь? Своим мнением с «Экспертом» поделился председатель Общественного Совета при МЧС, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

По его словам, первым делом Куренкову необходимо тщательно заняться изучением текущей ситуации в министерстве.

«Первоочередная задача, безусловно, это знакомство с личным составом, с ситуацией в ведомстве. Это займет определенное время, это большая нагрузка, потому, что задачи ведомства носят, не побоюсь этого слова, глобальный характер. Потому как идет взаимодействие не только внутри нашей страны, но и со многими коллегами за рубежом, выстраивание отношений и совместные действия. Поэтому новому министру придется в первые месяцы входить в этот режим. Это достаточно сложная задача для любого руководителя», — сказал Максимцев.

Глава Общественного совета отметил, что весомым подспорьем вновь назначенному руководителю «чрезвычайщиков» может служить фундамент, заложенный прежними руководителями министерства, в первую очередь — Евгением Зиничевым, подготовившим стратегию развития, поддержанную президентом и одобренную внутри ведомства.

«На мой взгляд, первые годы новому руководителю, наверное, стоит следовать тому вектору, который уже был предложен», — уверен Игорь Максимцев.

Главной задачей, которую предстоит решать главе МЧС, общественный деятель назвал обеспечение стабильной работы ведомства.

«Главная задача руководителя — обеспечить стабильную, уверенную работу всего состава ведомства и обеспечить защиту гражданского населения, всех объектов, которые могут вызывать озабоченность», — сказал собеседник.

Игорь Максимцев также прокомментировал тот факт, что Куренков назначен на пост, который СМИ прочили Александру Чуприяну, бывшему врио министра со времени гибели Зиничева.

«Так как президент, ставя, я знаю, задачу Александру Петровичу (Чуприяну), и поручив ему этот участок, на протяжении с сентября по конец мая доверял ему исполнять обязанности, это говорит о том, что он ему в любом случае доверяет. Знаю, что Александр Петрович был всегда надежной опорой Евгению Николаевичу Зиничеву, и все эти месяцы после гибели министра успешно вел работу на этом направлении. Он профессионал с большой буквы, действительно знает дело», — рассказал Максимцев.

В качестве примера успешной деятельности Чуприяна глава Общественного совета при МЧС назвал работу ведомства в последние месяцы.

«Мы с вами видим, как вот в эти действительно напряженные месяцы была четко организована работа МЧС и в ЛНР, и в ДНР, и в приграничных с Украиной российских регионах. Я знаю, что Александра Петровича уважают и ценят. Поэтому я не думаю, что будут какие-то жесткие перестановки», — сказал Максимцев, выразив мнение о дальнейшей судьбе бывшего врио МЧС.

Оправдать доверие президента

Игорь Максимцев охариктеризовал нынешнего главу министерства, отметив его умение видеть перспективные задачи.

«Президент всегда четко подбирает кадры. Тот факт, что после гибели Евгения Николаевича Зиничева прошло достаточно много времени, означает, на мой взгляд, что решение о назначении Куренкова было глубоко проанализировано, оно было взвешенным и выверенным. Будущий руководитель имеет опыт работы в силовых ведомствах, тем более, в такой мощной структуре как Росгвардия. Уверен, что у него достаточный опыт и организационной работы, и общения с регионами, что тоже немаловажно. Он видит те задачи, которые стоят перед страной достаточно широко», — сказал визави «Эксперта».

Говоря о потенциале Куренкова, глава ОС при МЧС лишний раз вспомнил прежнего министра Зиничева, приведя его в пример.

«У него, Зиничева, тоже не было опыта работы в структуре МЧС. Но человек за очень короткий срок не только детально вошел в работу, выстроил ее, стал ставить задачи глобального характера, глубоко изучал все вопросы, которые связаны с работой ведомства, зарубежный опыт, и опыт внутри страны, все взаимосвязи. Привлек очень сильных экспертов к работе, созданы были новые структуры. Поэтому, я уверен, что будущий руководитель тоже имеет очень хороший потенциал, и, надеюсь, справится с этой задачей, оправдав доверие президента», — сказал напоследок Игорь Максимцев.

