Инфляционные ожидания россиян вернулись к прошлогоднему уровню

Медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед в мае составила 11,5% (-1% к апрелю). Снижение этого показателя происходит второй месяц подряд и соответствует значениям мая прошлого года. Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед тоже продолжили снижаться во всех сферах деятельности и составили 9,1%, практически вернувшись к уровню начала года. При этом оценка россиянами наблюдаемой инфляции в мае составила 25,1% (+5,2% к апрелю), что является максимумом с сентября 2015 года, сообщили в Центробанке.

«В мае обеспокоенность респондентов наблюдаемым ростом цен усилилась для большинства часто приобретаемых товаров и услуг. Заметно чаще, чем в апреле, опрошенные отмечали в числе наиболее подорожавших товаров мясо и птицу, сыр и колбасы, рыбу и морепродукты. При этом снизилась обеспокоенность респондентов удорожанием сахара и соли, а также круп и макаронных изделий, рост цен на которые замедлился после всплеска месяцем ранее», — говорится в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Регулятор также отметил, что долгосрочные инфляционные ожидания населения в мае немного выросли. Доля тех, кто считает, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 46% (+2% к апрелю). При этом в ЦБ прогнозируют, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023-ем и вернется к 4% в 2024-ом.

«Склонность домохозяйств к сберегательному поведению в мае возросла. Доля респондентов, предпочитающих откладывать, а не тратить свободные деньги, увеличилась до 53% (+2,3% к апрелю) – это максимальное значение с марта 2021 года. При этом вновь после апрельского снижения выросла доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме – она составила 35,5% (+1,9% к апрелю)», — говорится в комментарии ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в апреле выросла до 10,11% с 9,52% в марте. Оценка, рассчитанная на коротком трехлетнем временном интервале, повысилась с 10,96% до 11,67%. Оба показателя приблизились к уровням, ранее наблюдавшимся в 2015 году, сообщили в ЦБ. При этом отмечается, что баланс рисков по-прежнему остается смещенным в сторону проинфляционных.

