Интересные мистические сериалы

«Волчонок»

Главный герой этого сериала, однажды оказавшись в лесу и встретившись с таинственным существом, обретает особые способности. Теперь ему предстоит защищать свою семью от волка, превратившего его в оборотня. У фанатов мистических сериалов есть возможность смотреть Волчонок онлайн, все серии, на специальном фан-сайте. Помимо самого сериала на портале можно найти описание персонажей и серий, обои для ПК, кадры из фильма и шрифты.

«Остаться в живых»

Одним из самых захватывающих и остросюжетных по мнению кинокритиков и аудитории считается сериал «Остаться в живых». По сюжету группа пассажиров авиалайнера, потерпевшего крушение, ищет пути выживания в экстремальных для себя условиях. Примечательно, что пилотная серия этого сериала имела невероятный успех, ее посмотрели 19 миллионов зрителей.

«Гримм»

Сериал снят на основе знаменитых сказок братьев Гримм. По сюжету главный герой Ник должен защитить мир от сверхъестественных чудовищ, которые и были когда-то описаны сказочниками. Несмотря на то, что в основу сюжета были взяты детские истории, сериал скорее предназначен для взрослых.

«Первородные»

Сериал представляет собой спин-офф другого популярного мистического сериала «Дневники вампира». Главные герои многосерийной киноленты — трое вампиров, которые пытаются вернуть себе власть в Новом Орлеане, который когда-то был ими основан.

«От заката до рассвета»

В основу этого сериала был положен одноименный полнометражный фильм. Сериал при этом приобрел более сложные сюжетные линии, истории главных персонажей оказались более насыщенными и захватывающими. Этот сериал как нельзя лучше подойдет поклонникам оригинальной полнометражной версии.

«Говорящая с призраками»

Сериал относится к классике мистических многосерийных кинолент. Как становится ясно из названия, главная героиня обладает даром общаться с призраками и использует эту способность, чтобы помочь им. Каждая серия — это отдельная история. Сериал продержался в топе на протяжении 5 сезонов.