Кудрин сообщил, с чем связано укрепление рубля

Нынешнее укрепление национальной российской валюты связано в том числе и с отменой бюджетного правила на текущий год. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы, передает агентство «Прайм». Он также отметил, что полностью поддерживает это решение.

«На этот год бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается. Даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты — все это влияет на курсовую политику страны», — сообщил Кудрин.

Глава Счетной палаты пояснил депутатам, что бюджетное правило создано для стабилизации экономической ситуации в стране. Доходы от нефти могут сильно различаться даже в течение полугода — от 147 долларов до 30 долларов за баррель.

«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает», — добавил Кудрин.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России не таргетирует уровень курса национальной валюты, и задачи искать компромиссный вариант для экспортеров и импортеров перед регулятором не стоит, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, курс рубля должен оставаться плавающим с учетом ограничений на движение капитала.

