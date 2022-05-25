Минфин РФ будет платить по госдолгу в рублях

Отказ Минфина США от продления лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу РФ ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре. Минфин России как ответственный заемщик готов продолжить обслуживание и погашение всех долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях, сообщили в ведомстве.

«Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», — говорится в сообщении Минфина.

В министерстве отметили, что выплаты держателям еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НКО АО НРД. Выплаты иностранным кредиторам — с использованием счетов типа «С» финансовых посредников с последующей возможностью восстановления доступа к указанным средствам для инвесторов, предоставивших НКО АО НРД документальное подтверждения прав на получение этих выплат.

«Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее «Эксперт» писал, что срок действия генеральной лицензии Министерства финансов США, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, истек 25 мая. Ведомство уже сообщило, что не намерено продлевать срок действия документа, исключавшего из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

