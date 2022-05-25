Минфин сообщил, что Россия намерена осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в рублях

В связи с отсутствием лицензии минфина США, позволяющей производить выплаты по внешнему госдолгу в долларах, Россия готовится осуществлять эти выплаты в рублях.

Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте РФ с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) в качестве платежного агента», — указывается в сообщении.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, сегодняшняя ситуация не имеет ничего общего с 1998 годом, когда у России не было средств на погашение долгов. «Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», — подчеркнул Силуанов.

Ранее подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций — OFAC — заявило, что лицензия на транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена. В российском ведомстве обратили внимание на то, что решение американских властей ударит в первую очередь по иностранным инвесторам. По мнению Минфина, подобные действия подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре.

Уточняется, что выплаты держателям еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры будут осуществляться на их счета в НРД. Выплаты держателям с использованием зарубежных финансовых посредников будут выполняться на счета типа «С» этих посредников с дальнейшей возможностью восстановления доступа к средствам для инвесторов, предоставивших НРД подтверждение прав на выплаты.

Ранее «Эксперт» писал, что Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах. Национальный расчетный депозитарий получил средства в сумме $71,25 млн и €26,5 млн. До этого Минфин исполнил обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах США ($564,8 млн и $84,4 млн соответственно). Выплаты доведены до платежного агента по этим еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch). Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник, Россия использовала внутренние долларовые резервы, чтобы произвести эти выплаты, для перевода был задействован не попавший под санкции банк «Дом.РФ».