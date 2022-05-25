Москва объявила ковидную амнистию для граждан и бизнеса на более чем 13 млрд рублей

В то время как большинство ковидных ограничений, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанция, отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные за их несоблюдение штрафы, в том числе и в судебном порядке, написал в обращении на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"На мой взгляд, этого делать не следует", - заявил мэр. Он указывает, что "административные взыскания... помогли бороться с ковидной заразой", внеся весомый вклад в спасение жизни и здоровья москвичей.

"Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня – другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию", - заявил Сергей Собянин.

Официально объявлено следующее:

1. Органы исполнительной власти Москвы прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

2. Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Амнистия не коснется только штрафов за несоблюдения режима изоляции.

Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обращаться в центры «Мои документы» не позднее 31 декабря 2022 г. Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022.

"В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей", - сообщил мэр, добавив, что в нынешних условиях это станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей.