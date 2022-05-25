“Музыкальные хиты Голливуда”

солисты: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» Мари Карне - вокал

Не случайно лучшие саундтреки живут самостоятельной жизнью и часто звучат со сцены, пробуждая в слушателях целый шлейф эмоций и чувств, заставляя вновь и вновь проживать любимые сюжеты, чувствуя себя в концертном зале немного "как в кино".

4 июня в Доме Музыки в исполнении Симфонического оркестра Москвы “Русская Филармония” и Мари Карне прозвучат музыкальные «визитные карточки» фильмов Голливуда: «Титаник», «Телохранитель», «Серенада солнечной долины», «Вестсайдская история», «Игра престолов», «Эммануэль», «Миссия невыполнима», «Профессионал», «Крестный отец», «Список Шиндлера», сериал о Джеймсе Бонде, «Артист» и «Ла-Ла Лэнд». Высочайший стандарт киномузыки, к которому стремятся титулованные композиторы и исполнители всего мира.

Мари Карне — одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады. Участница проекта «Голос» на Первом канале. У Мари голос редкого тембра, каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент.

Московский международный дом музыки, начало в 15.00