Джо Байден не смог сбить цены на нефть

Довольно слабые перспективы мировой экономики, продолжающаяся пандемия коронавируса с одной стороны и потенциальные проблемы с поставками нефти в Европу из России с другой очень беспокоят инвесторов сырьевого сегмента. Да, взрывного роста или обвалов на рынке нефти пока не наблюдается, но стоимость нефти остается стабильно высокой, и оснований для ее снижения в обозримой перспективе не видно.

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Торги 24 мая, во вторник, завершились ростом — цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent, по данным «Прайм», выросла на 1,08%, до 114,79 доллара, а июньские фьючерсы на WTI подорожали на 1,09%, до 110,97 доллара. По состоянию на 20.18 мск цена августовских фьючерсов на Brent снижалась на 0,25%, до 110,5 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 109,52 доллара.

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Лето подталкивает нефть вверх

На рынке нефти сохраняется дефицит поставок в условиях сильного спроса, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Впереди автомобильный сезон в США, который может усугубить ситуацию и поднять нефтяные цены еще выше. Топливные расценки в США уже близки к рекордным, и администрация Байдена пытается как-то сгладить ситуацию, рассматривая очередной выпуск топлива из резервов и экспортные ограничения. Однако все эти меры точечные и не способны повлиять на общую ситуацию.

Частично смягчает ситуацию на рынке нефти ситуация в Китае, который продолжает бороться с коронавирусом методами «нулевой терпимости», вводя жесткие ограничения при малейших вспышках инфекции, указывает аналитик. Это негативно влияет на спрос, но в борьбе с распространением вируса действует уже не так эффективно, как раньше, поэтому в июне, вероятно, спрос на нефть в Китае останется подавленным. Фактором неопределенности остается и потенциальное эмбарго на российскую нефть в ЕС. Дискуссии продолжаются — моментом принятия решения может стать саммит ЕС 30-31 мая.

По совокупности факторов Галактионов предполагает рост нефтяных котировок в район 120—125 долларов за баррель на горизонте ближайших недель. В летний период спрос будет обгонять возможности предложения, поддерживая высокие цены. К концу года котировки могут оказаться ниже, но вероятность того, что котировки Brent не уйдут ниже 90—100 долларов, высока.

Нефть: многофакторность и разнонаправленность

На прошедшей неделе цены на нефть оставались в узком диапазоне консолидации, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent находилась в пределах 110—113 долларов за баррель, цены на сорт WTI оставались на уровне 108-111 долларов.

Ситуация на рынке уравновешивалась влиянием разнонаправленных факторов, указывает эксперт. В Китае продолжалось хотя и неустойчивое, но ослабление локдаунов; запасы нефти в США подрастали по мере выпуска объемов из стратегических резервов; продолжались переговоры о поставках нефти с Венесуэлой; ЕС пока так и не смог согласовать наложение эмбарго на российскую нефть. Потребление нефтепродуктов в Северном полушарии продолжало расти на фоне наступления автомобильного сезона, что оставляло напряжённой ситуацию на рынке. Средняя цена на бензин в США превысила 4,5 доллара за галлон и по некоторым оценкам может достичь этим летом рекордного уровня в 6,2 доллара за галлон.

Однако, говорит Лукичева, повышение процентных ставок и в целом ужесточение денежно-кредитной политики крупными регуляторами начали приносить результат. Сообщается о снижении инфляционных ожиданий, что может привести и к снижению цен на сырье, в том числе нефть. Дисконты на поставку российской нефти стабилизировались на уровне 34-36 долларов за баррель. Сообщалось о накопленных 62 млн баррелей российской нефти в танкерах, которая пока не может найти покупателя.

ОПЕК+ не поддаётся на уговоры и не намерена увеличивать добычу, не желая усиливать будущий избыток на рынке, констатирует эксперт. Саудовская Аравия сообщила, что условия соглашения ОПЕК+ будут пересматриваться с учётом участия России после истечения текущих условий ограничения добычи в мае 2022 года. Очередное заседание ОПЕК и ОПЕК+ назначено на 2 июня. Запасы нефти в США на прошлой неделе подросли, по данным API, на 0,57 млн баррелей. Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается снижение запасов на 0,737 млн баррелей.

Соответственно, полагает Лукичева, можно ожидать сохранения консолидации динамики цен в текущих диапазонах. Поддержку рынку также оказывает продвижение автомобильного сезона в Северном полушарии, низкий уровень запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, приближение очередного активного сезона ураганов в Атлантике.

Сбить цену не получается

Начало недели получилось у нефти не слишком волатильным, но со стабильным продвижением вверх по стоимости, указывает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. В понедельник котировки стартовали с отметки в 113 долларов, на утро среды они составили 114,5 доллара за баррель; при этом движение в понедельник и вторник было очень медленным, но уверенным, без каких-то резких отскоков вниз.

Минимальные границы, куда нефть опускалась в эти дни — чуть ниже 112 долларов. Факторы, влияющие на цену, по-прежнему неизменны, подтверждает эксперт: это и ситуация на Украине, и восстановление экономики после пандемии, и постепенное открытие производств в Китае после карантина в Шанхае, что начинает оказывать медленное, но постоянное положительное влияние на спрос.

Тем временем галлон бензина в США уже пробил 4,6 доллара, а газ на Henry Hub подбирается к 9 пунктам, что будет рекордом с августа 2008 года, если цена уйдет выше 9,1.

Понижательное действие на нефтяные котировки оказывает отсутствие единства в ЕС относительно нефтяного эмбарго России, а импульс к росту — резко возросшая потребность украинских фермеров в дизельном топливе, которая должна спровоцировать большой приток спроса на рынок, причем топливо в любом случае будет поставляться из Европы, уверен эксперт.

Статистические выкладки властей США не будут оказывать большого долгосрочного влияния на этой неделе, считает Вавилов. Основной новостью оттуда является продажа 40 миллионов баррелей из стратегического резерва, которая опять не смогла хоть как-то снизить цены на нефть. Поэтому, уверен эксперт, топливо будет продолжать свое поступательное движение вверх, и если сможет закрепиться над 115 долларами на этой неделе, то на следующей может начать штурм отметки в 120 долларов за баррель Brent.