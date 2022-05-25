Около половины россиян планируют в этом году провести летний отпуск дома

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как граждане РФ собираются отдыхать этим летом.

Согласно результатам опроса, проведенного социологами, в ближайшие три месяца в отпуск уйдут 37% россиян, в то время как 17% собираются отдыхать только в выходные.

Дома в период отпуска останутся 52% респондентов — отмечается, что в 2020 году, в первый год пандемии, такие планы были у 61% опрошенных.

Из тех, кто останется дома, 41% объяснили такое решение тем, что на поездки не хватает средств; 15% намерены работать и провести лето без отпуска; 8% не позволяет уехать здоровье. Еще 4% любят отдыхать дома, столько же вынуждены остаться из-за дел или ремонта, у такого же числа респондентов маленький ребенок, а еще у 4% просто нет желания куда-либо ехать. На нестабильную политическую ситуацию указали 3%.

Зарубежную поездку на отпуск запланировал каждый десятый опрошенный, при этом 7% хотят поехать в дальнее зарубежье, 3% — в бывшие советские республики, за исключением стран Балтии. Еще 39% россиян проведут отпуск за городом.

Отправиться в другой город России между тем собираются 14%, что стало максимальным показателем с 2018 года; в том числе 10% планируют посетить Москву, 15% — Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На Черноморское побережье Кавказа побывают 12%, а 9% поедут в Крым.

Авторы исследования отмечают, что туристические поездки по РФ приобретают все большую популярность. «Почти каждый второй за последние пять лет хотя бы раз проводил отпуск в других регионах России (48%, +6 п.п. за год): каждый третий совершал туристические поездки по стране неоднократно (33%), 15% — единожды», — говорится в сообщении ВЦИОМ. Уточняется, что наибольший интерес к внутреннему туризму проявляют молодые люди 18–34 лет (18–24 лет — 59%, 25–34 лет — 60%) и жители обеих столиц (71%).

На отпуск летом 2022 года россияне в в среднем планируют потратить 45 тыс. рублей.