Орбан нажал на газ в гонке за энергобезопасностью

Решение о введение с 25 мая ЧП в Венгрии стало возможным благодаря принятию накануне местным парламентом поправки №10 в конституцию, согласно которой это положение можно объявлять в случаях вооруженных конфликтов, войн или гуманитарных катастроф. Ранее это было разрешено только при стихийных бедствиях и промышленных авариях. В марте 2020 года Будапешт применял ЧП для борьбы с коронавирусом.

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Режим ЧП позволяет главе правительства издавать указы без согласования с парламентом и по более широкому кругу проблем. Премьер на неопределенное время становится не подконтрольным другим ветвям власти. Парламентские выборы замораживаются. Отменить ЧП может только сам председатель кабмина.

Необходимость применения столь радикальной меры, резко расширяющей полномочия премьера, Виктор Орбан объясняет «угрозой физической безопасности, а также энергоснабжению и финансовой устойчивости экономики Венгрии и её жителей».

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По словам Виктора Орбана, конфликт на Украине «ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики» Венгрии и ее жителей. Второй причиной он назвал санкции Брюсселя (против России). Это привело «к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен», говорит венгерский премьер, предупреждая: «Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей».

Поэтому, уверен Орбан, режим ЧП даст правительству «пространство для маневра и возможность незамедлительно реагировать» на последствия конфликта на Украине.

Первые указы, разработанные в рамках ЧП, премьер обещал издать уже 25 мая. Однако на 17.00 по местному времени они еще не были опубликованы.

Однако не приходится сомневаться, что первые шаги помимо решения проблем с беженцами и этническими венграми, проживающими в Ужгородской области Украины, будут направлены на защиту энергетической безопасности страны.

Последняя напрямую зависит от уровня энергетического сотрудничества с Россией. Венгрия, по данным своего минэнерго, на 100% зависит от поставок российского газа. В прошлом году, по оценке российского вице-премьера Александра Новака, они составили 5,6 млрд кубометров. Но на самом деле, как считают независимые эксперты, потребление российского «голубого» топлива больше, так как часть газа поступает из Австрии и Чехии. А в эти страны их экспортирует «Газпром».

В сентябре 2021 года «Газпром» заключил с рядом венгерских компаний долгосрочные — до 2036 года — соглашения о ежегодных поставках 4,5 млрд кубов (причем не по высоким спотовым ценам). 3 млрд кубометров с 1 октября прошлого года поступают по «Турецкому потоку» через Сербию. Еще 1 млрд — через Австрию.

Но около 1 млрд кубов в годовом выражении продолжали поставляться по украинской ГТС. Однако в начале мая этот транзит прервался из-за отключения ГИС «Сохрановка», подключенной к ГТС Украины.

При этом Киев постоянно угрожал Будапешту за его слишком пророссийские позиции в газовом вопросе, донося на Виктора Орбана в Брюссель. В венгерском правительстве эта позиция вызывает нешуточное раздражение.

Нефть, уголь, мазут, уран

Противоречия с Киевом могут усилиться, если украинские власти усилят давление на проживающих в Ужгородской области этнических венгров. Однако нефтяная тематика Венгрию сейчас занимает еще больше

Страна закрывает свои потребности на 58% за счет российской нефти. Остальное — своя добыча. При этом энергетическая инфраструктура рассчитана на прием только российского топлива по трубопроводу «Дружба». Местные НПЗ также в основном рассчитаны на переработку тяжелой Urals. Не случайно, Виктор Орбан так болезненно реагирует на граничащие с требованиями призывы Еврокомиссии ввести против России нефтяное эмбарго.

4 мая, как заявляла тогда председатель ЕК Урсулы фон дер Ляйен, речь шла о полном прекращении импорта сырой нефти с 1 декабря этого года, нефтепродуктов с 1 января 2023-го. Орбан буквально взорвался. 6 мая в телеинтервью он сравнил санкции ЕС с «атомной бомбой» для венгерской экономики и наложил вето на эмбарго.

Фактически нефтяное эмбарго в этом году сорвано. Это признали и глава внешнеполитического блока ЕС Жозеп Боррель и премьер Италии Марио Драги. И даже Урсула фон дер Ляйен. Правда, она пытается сохранить лицо, поясняя СМИ, что немедленное эмбарго приведет к временному дефициту в ЕС и росту мировых цен на нефть. От чего выиграет Владимир Путин.

Но Виктор Орбан не успокаивается. Несколько дней назад он послал письмо Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета, с требованием даже не ставить на обсуждение саммита ЕС 30 мая вопроса об эмбарго, так как консенсуса по этой проблеме все равно не намечается.

Венгерский премьер, правда, до сих пор публично не высказался о предложении министра финансов США Джанет Йеллен о введении на российскую нефть ценового потолка. Но, скорее всего, он не сильно уверен в эффективности этой ограничительной меры. В ответ Россия сама может объявить эмбарго, так как экспортировать нефть себе в убыток никто не собирается.

Конечно, Брюсселю, поддерживаемому Вашингтоном, Будапешту сопротивляться трудно. Французский президент Эммануэль Макрон предлагал Орбану определенное отступное. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил, что разговор начнется от 15 млрд евро. На что Брюссель не согласен.

У Венгрии есть еще одна претензия к Брюсселю. В местном правительстве насторожились от разговоров о введении эмбарго еще и на российский уран. Между тем как почти половину потребляемой электроэнергии в Венгрии вырабатывается на АЭС «Пакш», построенной при содействии бывшего СССР. Так что ядерное топливо продолжает поступать только из России.

Таким образом, режим ЧП Венгрии сейчас не повредит, так как ситуация с антироссийскими санкциями и украинским транзитом остается более чем неопределенной.

Возможно, придется увеличивать потребление на местных ТЭС угля и мазута при нехватке газа. Впрочем, и уголь и мазут также в значительной мере поступают из России. При том, что на наш уголь Брюссель наложил-таки эмбарго с 10 августа этого года.

С учетом угольного эмбарго, не совсем ясно, на что рассчитывает вице-канцлер Германии Роберт Хабек. 23 мая он предупредил, что в ближайшее время встанет необходимость расконсервировать угольные и мазутные электростанции из-за газового дефицита. Но уже сейчас угольные станции в Германии вырабатывают 32% электроэнергии. А импорт угля на 67% закрывается российскими поставками. К тому же интересно, как представитель партии «зеленых» решился поднять руку на «зеленую» энергетическую повестку.