Песков назвал укрепление рубля поводом для особого внимания правительства и президента

Ситуация с укреплением российской валюты постоянно находится на контроле президента РФ Владимира Путина и правительства.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам, практически еженедельно Путин их проводит. Это повод для особого внимания правительства. Правительство занимается этим, макроэкономическая стабильность обеспечивается», — так прокомментировал представитель Кремля опасения ряда экспертов по поводу возможного негативного эффекта от укрепления российской валюты.

После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций курс доллара и евро к рублю побил исторические рекорды. Так, 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132, 9 руб. ЦБ для поддержания российской валюты обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки (сейчас требование смягчили до 50%), запретил банкам осуществлять переводы из РФ нерезидентам из «недружественных стран», ограничил сумму переводов для физических лиц, снятие и покупку наличной валюты. Кроме того, в конце марта Владимир Путин подписал указ, согласно которому поставки газа из РФ должны оплачиваться в рублях. После всех этих мер российская валюта начала резко укрепляться. В понедельник, 23 мая, в Министерстве экономического развития заявили, что усиление рубля дошло до пиковых значений.

Некоторые эксперты выразили опасения в связи с быстрым укреплением российской валюты. В частности, доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий рассказал «Известиям», что это может привести к «голландской болезни», при которой рост притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что сегодня, 25 мая, курс доллара опустился ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года, а евро упал ниже 58 рублей первый раз с июня 2015-го.