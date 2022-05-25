Преимущества и особенности краудфандинговых площадок

Компании и частные лица используют этот способ финансирования в самых разных целях, в число которых входят, к примеру:

благотворительная деятельность;

запуск стартапа;

поиск денег на обучение.

Для каждого проекта определяются собственная сумма, которую нужно собрать, и срок завершения инвестирования.

Разновидности краудфандинга

Существуют две основные разновидности краудфандинга: инвестиционный и благотворительный. В первом случае фирмы продают инвесторам свои акции, после чего те становятся акционерами и могут рассчитывать на получение дохода в случае успеха финансируемого проекта. Во втором случае участники жертвуют свои деньги для реализации проекта, то есть занимаются благотворительностью.

Кроме того, выделяют следующие типы краудфандинга:

Equity Crowdfunding (краудфандинг акций). Компании используют эту схему для привлечения финансирования посредством продажи доли в своем бизнесе.

Debt-based Crowdfunding (привлечение заемного капитала). В этом случае участники проекта вкладывают в него свои деньги, а спустя некоторое время начинают получать их назад с процентами.

Reward Crowdfunding (финансирование, базирующееся на вознаграждении). Участники таких проектов за вложение своих денег получают подарки или ценные призы.

Перед открытием краудфандинговой платформы нужно зарегистрировать юрлицо и получить разрешение на занятия данной деятельностью. Компания White Label предлагает краудфандинговое программное обеспечение, приобрести которое можно на finmv.com.

Плюсы и минусы использования краудфандинговой площадки

Участники краудфандинга, инвестирующие свои средства в стартап, имеют возможность получать доход в случае успешности проекта. Вложение денег в бизнес с использованием краудфандинговой платформы путем приобретения акций позволяет получить прибыль за счет роста их курсовой стоимости в случае успеха проекта.

Однако при этом надо учитывать риски, присущие всем видам инвестирования в венчурные проекты. Поскольку гарантий их успешности никто не дает, инвесторы сталкиваются с вероятностью потерять свои деньги безвозвратно.

Перед привлечением денег при помощи краудфандинговой платформы владельцам проектов необходимо тщательно изучить их правила. На некоторых платформах действует принцип «все или ничего». Он означает, что если необходимая для реализации проекта сумма денег не была собрана полностью за установленный срок, то владелец проекта не получит ничего.