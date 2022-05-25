Путин поручил проиндексировать пенсии и МРОТ на 10%

С 1 июня в России вырастет прожиточный минимум. Кроме того, будут увеличены выплаты неработающим пенсионерам и МРОТ.

Об этом на заседании президиума Госсовета заявил Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — цитирует Путина агентство.

По словам президента, прожиточный минимум увеличится на 10%. «С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», — заявил глава государства.

МРОТ также будет повышен на 10%, до 15 тысяч 279 рублей в месяц, сообщил Владимир Путин.

Ранее «Эксперт» сообщал, что правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. Внеплановое повышение МРОТ и всех социальных выплат анонсировал в середине апреля помощник президента Максим Орешкин. Данное решение, по словам чиновника, продиктовано рекордным профицитом бюджета, отмеченным за первый квартал текущего года. В этой связи, как заявил Орешкин, социальные расходы на фоне санкций будут увеличены.