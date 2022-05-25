Росстат сообщил о дефляции впервые с августа 2021 года

Годовая инфляция в России замедлилась до 17,5%; на неделе с 14 по 20 мая зафиксирована дефляция на уровне 0,02%.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что это первая дефляция с недели 10-16 августа 2021 года.

С 1 по 20 мая цены в РФ поднялись на 0,13%, сообщает ведомство. С начала года их рост составил 11,82%.

Согласно данным Росстата, на 3,6% подешевели куриные яйца; на 0,8% снизились цены на сахарный песок, на 0,3% — на свинину и мясо кур. Мороженая рыба и макаронные изделия подешевели на 0,2%, стерилизованное молоко и пшеничная мука — на 0,1%, плодоовощная продукция — на 1,4%. В частности, цены на огурцы упали на 9,4%, на капусту — на 6,2%. Помидоры стали дешевле на 4,3%, свекла — на 2%, морковь — на 0,8%. При этом репчатый лук подорожал на 3,4%, яблоки — на 2%, а бананы — на 0,9%. Также повысились в цене маргарин и соль (0,8%), черный чай (0,7%), сосиски и подсолнечное масло (0,6%); немного подорожали варенье, колбасы, сметана, сухие молочные смеси для детского питания, рис, печенье, фруктово-ягодные консервы для детей (0,5%).

Что касается медикаментов, то в этой категории товаров подешевел ренгалин (-1%), левомеколь (-0,8%), эргоферон и нимесулид (-0,6%), валидол (-0,4%), поливитамины (-0,2%), и комбинированные анальгетики (-0,1%). Метамизол натрия (отечественный анальгин) подорожал на 0,4%; аллохол стал дороже на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров на 0,7% подорожали, в частности, шампуни и электропылесосы (0,5%). Иностранные легковые автомобили выросли в цене на 0,3%.

Как ранее писал «Эксперт», медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед в мае составила 11,5% (-1% к апрелю). Снижение этого показателя происходит второй месяц подряд и соответствует значениям мая прошлого года. Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед тоже продолжили снижаться во всех сферах деятельности и составили 9,1%, практически вернувшись к уровню начала года. При этом оценка россиянами наблюдаемой инфляции в мае составила 25,1% (+5,2% к апрелю), что является максимумом с сентября 2015 года.