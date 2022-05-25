Рубль и инвесторы отправили американские власти в игнор

Сегодня закончился срок так называемой «генеральной лицензии Минфина США», которая позволяла России проводить платежи по внешнему долгу. Теперь Минфин РФ не сможет расплачиваться по долларовым бондам, а американские инвесторы не смогут получать купоны и «тело» долга даже по номинированным в евро облигациям.

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Формально Россия должна выплатить купоны по двум бумагам 27 мая, но российский Минфин сделал это заблаговременно. Срок следующих выплат наступит 23 и 24 июня.

Если Россия не проведет эти выплаты, то через месяц может наступить формальный дефолт по внешним обязательствам РФ. После этого кредиторы получат право обращаться в суды с требованием наложить арест на имущество РФ. Но далеко не факт, что даже предвзятые западные суды вынесут такое решение.

Минфин РФ в состоянии провести платежи по недолларовым бумагам или таким выпускам, проспекты эмиссии которых предусматривают выплаты в евро, фунтах, швейцарских франках или рублях. Таким образом, налицо будет факт, что неисполнение обязательств по отдельным бумагам произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, коим стало решение американского Минфина запретить проводить подобные платежи.

Основываясь на этой логике, инвесторы пока проигнорировали риски возможного дефолта России и продолжили начатые вчера во второй половине дня покупки акций. Пока лучше рынка торгуются бумаги нефтяных компаний, неоправданно сильно перепроданные в последние дни. Сегодня их поддерживает выросшая на процент — до почти $112 за баррель — нефть.

В пользу продолжения покупок играет и технический фактор: Индекс Мосбиржи вчера не смог закрепиться под нижней границей бокового канала на уровне 2200 пунктов, и теперь по логике технического анализа должен протестировать верхнюю границу боковика в районе 2470 пунктов.

Как и в течение последних дней, наблюдается высокий спрос на акции «Газпрома». Завтра совет директоров компании вынесет решение по выплате дивидендов за прошлый год. С учетом того, что вчера замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о сохранении общего подхода — распределять 50% прибыли госкомпаний, — возросла вероятность того, что «Газпром» заплатит щедрые дивиденды.

Сегодня последний день уплаты наиболее весомых налогов. Обычно во второй половине таких дней рубль начинает ослабевать, поскольку расплатившиеся с бюджетом экспортеры сокращают объемы продаж валютной выручки. Но сейчас большее значение для рубля будет иметь приток средств от платежей за газ, 100% которых конвертируются в рубли. В последние дни объемы этих платежей в евро резко выросли. Так, вчера по паре евро-рубль расчетами «завтра» было наторговано 102,5 млрд руб., позавчера — 149,6 млрд. Для сравнения, обороты торгов в прошлый вторник равнялись 41,9 млрд руб., а еще днем раньше — 28,7 млрд.

Ни «Газпром», ни Газпромбанк не разглашают, на какие числа приходятся пики платежей по газовым контрактам.

И все же технически рубль выглядит перекупленным после 5 дней непрерывного роста. Желание спекулянтов зафиксировать прибыль — хотя бы частично — будет нарастать. Экспортеры же попробуют попридержать валюту в расчете продать ее по более выгодным ценам.

Однако покупать валюту в инвестиционных целях рано: рубль имеет все шансы продолжить рост.

Мощное укрепление рубля и падение темпов инфляции не оставляет сомнений в том, что 10 июня Банк России снизит ключевую ставку. Сегодня эти прогнозы начали отыгрываться в облигациях. В течение первого часа торгов Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос на процент, что является серьезным движением для этого индикатора.

Рублевые обязательства Минфина со сроком погашения через 3-8 лет сейчас торгуются под доходность около 10% годовых.