Рубль временно отступил, поддержав рынок акций

До полудня рубль продолжал расти и в паре с долларом даже сходил под отметку 56. Это было обусловлено продолжением продажи валюты экспортерами, которым сегодня нужно было завершить расчеты с бюджетом по налогам.

После того, как компании получили нужный им объем рублей, предложение валюты вполне ожидаемо снизилось, а спекулянты начали покупать доллар, фиксируя прибыль, заработанную в последние пять с половиной дней роста рубля. Такая картина в той или иной степени наблюдается практически всегда в дни последних выплат крупных налогов.

Однако под вечер снижение рубля ускорилось. Причиной стала прошедшая по СМИ информация о том, что завтра состоится внеплановый совет директоров Банка России, на котором будет приниматься решение по ключевой ставке (сейчас ее величина составляет 14% годовых). Рынок ждет, что показатель будет понижен до 11-12% годовых.

С точки зрения теории, снижение ставки неблагоприятно для рубля, поскольку уменьшает доходность высоконадежных рублевых инструментов и тем самым повышает привлекательность вложений в валютные бумаги. Однако в нынешней ситуации этот постулат не работает.

Покупка номинированных в долларах или евро долговых обязательств многим отечественным инвесторам недоступна, поскольку западные брокеры сделали все, чтобы избавиться от клиентов с российскими паспортами. Российские банки также неохотно открывают валютные депозиты, предлагая по ним очень низкие ставки. Из-за снижения импорта кредиты в валюте мало кому нужны, разместить полученные от физических лиц доллары или евро на Западе многие банки из-за санкций не могут, а те которые могут — просто боятся это делать из-за угрозы блокировки счетов. Поэтому любое решение регулятора по ставке в обозримой перспективе слабо отразится на курсе рубля, хотя в моменте может оказать психологическое давление на трейдеров.

Но в среднесрочном периоде снижение ставки будет способствовать росту импорта и тем самым увеличит спрос на валюту. С понижением ставки падает и стоимость банковских кредитов, что с одной стороны позволит реальному бизнесу меньше платить за обслуживание долга, а, с другой — простимулирует внутренний спрос за счет более доступных займов для населения.

Своим решением экстренно снизить ставку Банк России также сигнализирует, что укрепление рубля вызывает озабоченность монетарных властей. Однако пока остается непонятным, как они намерены купировать избыточную валютную ликвидность, поступающую в страну. Ранее «излишки» нефтедолларов изымались в Фонд национального благосостояния; сейчас же все счета ЦБ и Минфина в долларах и евро заблокированы.

Поэтому ослабление рубля — явление временное. Рано или поздно на рынок выйдет валютная выручка экспортеров, которую они сейчас придерживают. И это спровоцирует еще один виток укрепления курса рубля.

Пока же его ослабление поддержало рынок акций, который сегодня по Индексу Мосбиржи вырос на 2%.

Как и ожидалось утром, повышенным спросом пользовались сильно просевшие в последние дни акции нефтяных компаний: «Лукойл» и «Роснефть» подорожали на одинаковую величину в 5,23%.

На ожиданиях оживления внутреннего спроса из-за подешевевших кредитов трейдеры покупали акции ритейлеров: «Магнит» вырос на 5,2%, расписки X5 Retail Group — на 4,5%. По рынку ходят вполне логичные предположения, что сейчас ритейлеры получают сверхдоходы из-за того, что курс рубля сильно вырос, а цены на основные товары падать никак не хотят. Ранее многие продавцы объясняли подорожание товаров именно снижением рубля.

На 2,1% выросла капитализация «Газпрома». Если завтра совет директоров компании примет решение направить на дивиденды 50% чистой прибыли за прошлый год, то бумаги газовой монополии могут оказаться в числе лидеров роста.

В целом же российский рынок акций имеет все шансы продолжить дорожать. До технического сопротивления 2470 пунктов Индексу Мосбиржи нужно подрасти еще на процент, но не исключено, что завтра преграда будет пройдена.

Объявление о завтрашнем заседании совета директоров Банка России по ставке привело к активизации покупок облигаций. По итогам дня Индекс Мосбиржи гособлигаций вырос на серьезные для этого индикатора 2%. Доходности ОФЗ со сроком погашения от 3 до 7 лет уверенно ушли ниже 10% годовых, что отражает ожидание рынком последующих снижения ключевой ставки.