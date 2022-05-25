Руки загребущие: США пытаются дотянуться до российской нефти

Накануне стало известно об инциденте, в ходе которого по запросу Минюста США в Греции была конфискована партия иранской нефти, которая перевозилась российским судном.

По информации греческий властей, шедший под российским флагом с грузом нефти на борту танкер Lana был задержан еще 15 апреля в районе греческого острова Каристос. Причина — обвинение в нарушении антироссийский санкций. В ходе разбирательства выяснилось, что судно принадлежит контролируемой гражданином РФ Джамалдином Пашаевым, но отсутствующей в санкционных списках ЕС компании «Трансморфлот».

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Стоит отметить, что ранее танкер принадлежал дочерней структуре «Промсвязьбанка», но в марте сменил регистрацию. Таким образом, законных оснований для задержания судна у антимонопольного ведомство Греции не имелось, и оно было готово отпустить Lana.

Однако афинский суд вынес неожиданное постановление о том, что нефть является иранской и, соответственно, подлежит конфискации по запросу Министерства юстиции США. После чего груз было решено перенаправить на специально нанятом греческом танкере прямиком в Соединенные Штаты.

Инциденты с конфискацией иранской нефти в различных портах случались и ранее, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. Однако данный случай уникален, в том числе – и из-за участия в нем именно российского танкера.

«С иранской нефтью ситуация такова, что США по сути применяет к ней санкции экстерриториально. То есть кому бы то ни было в мире запрещено ее покупать. По сути, весь экспорт иранской нефти, с точки зрения Соединённых Штатов, незаконен. Они “ловят” ее по всему миру и конфискуют. Однако сейчас интрига в том, что Греция не арестовывала непосредственно иранскую нефть. Она задержала российский танкер, потому что имелись подозрения, что там происходит что-то незаконное. И когда судно начали проверять, то выяснилось, что нефть иранская, а не российская. И по сути греки передали это дело на уровень США, и уже с ними начали вести консультации», — констатировал Игорь Юшков в беседе с корреспондентом «Эксперта».

«Фактически данный способствует тому, что шансов на заключение сделки по иранской ядерной программе у США становятся все меньше и меньше. С Ираном диалог идет все хуже, внутри Соединенных Штатов очень сильное произраильское лобби, а Израиль напрямую заявляет, что не хочет, чтобы Иран выводили из-под санкций. Иран в свою очередь показывает, что он не готов на существенные уступки. А подобные инциденты, загоняют в тупик любые переговоры», — отметил эксперт.

Впрочем, Игорь Юшков полагает, что практика, связанная с арестом и конфискацией нефти, вряд ли распространится и на поставки из России. Одна из причин этого — растущая инфляция в США.

«Может ли подобное происходит с российской нефтью? Я думаю, что пока — нет. США не заинтересованы в том, чтобы экспорт российской нефти снижался, иначе вся нефть в мире подорожает. А это еще больше будет разгонять инфляцию в Соединенных Штатах. Напомню, сейчас американский Минфин выступает за то, чтобы нефть из РФ поступала на мировые рынки. Если же конфискация все же будет применяться, то Россия либо прекратит экспорт нефти, либо начнет защищать свои танкеры военным путем. А США не хотят втягиваться в прямой конфликт с РФ. Понятно, что они это предпочитают делать только опосредованно. Например, руками Украины», — добавил Игорь Юшков.

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Конфискация с пафосом

По оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, США все же могут распространить практику конфискации и на российскую нефть. Однако, как и в случае с Ираном, власти Соединенных Штатов должны понимать: лазейки все равно найдутся.

«Конфискация нефти не является чем-то совсем уникальным. Тем более — иранской нефти. Такие случаи происходили и в прошлом. Как правило, это делалось с большим пафосом. Но на самом деле и США, и Иран понимают —полностью задушить иранские поставки все равно не получится», — заявил «Эксперту» Станислав Митрахович.

Он полагает, что до того момента пока есть интересанты, в том числе и в вопросе транспортировки российской нефти, действия США будут встречать сопротивление.

«Представьте себе, что греческие судоходные компании, которые сейчас возят больше половины, а по другим данным, чуть ли не 2/3 российского морского экспорта нефти, начнут тормошить американцы. Это грекам не понравится. Кстати, это одна из причин того, почему Греция выступила категорически против включения ограничения по использованию судоходных компаний Европы в шестой пакет санкций. Есть ли гарантии того, что такого никогда не случится? Нет, конечно. Но пока Греция, Мальта и Кипр с нами официально работают, я думаю, что такие ситуации, как имевшая место, не будут постоянными», — подчеркнул эксперт.

Ну а если подобные инциденты будут продолжаться, то России придется искать транспортные компании в других странах, заметил Станислав Митрахович.

«Конечно, слово “провокация” в этой ситуации мы можем использовать, но оно нам мало поможет. Поведение американцев сильно не изменится. Хотя, как мне кажется, в техническом плане здесь есть элемент провокации. Некая попытка подтолкнуть Грецию к тому, чтобы она перестала работать с российской нефтью», — предположил он.

По словам Станислава Митраховича, основные методы борьбы с США показательны на примере все того же Ирана. В случае угрозы конфискации Россия может также отключать транспондеры, начать работать с неевропейскими государствами, увеличивать число собственных танкеров.

«У нас есть с этим проблема. Танкеров попросту не хватает. Кстати, есть проблемы и с перевозкой угля по схожим причинам. Впрочем, имеются и другие препятствия, пока сокращение добычи нефти у нас 10%. Но много это или мало? Посмотрим. Моя версия такова — если Иран не додавили, то и Россию не получится. В конце концов, переориентируем поставки. Есть Китай, Индия. И это мы говорим только про морские поставки. Но не надо забывать и про трубопроводные, а здесь нас, похоже, ждут новые проекты с тем же Китаем», — заключил Станислав Митрахович.