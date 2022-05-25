Шестой пакет санкций отложен

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, главы европейских государств не планируют обсуждать шестой пакет антироссийских санкций на встрече, намеченной на 30-31 мая, так как данный саммит не является подходящей площадкой для такого рода обсуждений.

«Обсуждение шестого пакета санкций пока не предусмотрено», — сообщила журналистам собеседница в германском правительстве.

Между тем, как утверждает тот же источник, согласование упомянутого санкционного пакета продолжается, и в Берлине ожидают быстрого завершения этих переговоров. Сам же саммит будет, как сообщается, посвящен событиям наУкраине, энергетическим и экономическим вопросам.

Информагентство, со ссылкой на Financial Times, напомнило, что ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан уведомил главу Евросовета Шарля Мишеля о контрпродуктивности обсуждения дальнейших санкций против России в отсутствии согласия по этому вопросу между лидерами Старого Света.

Как уже сообщал ряд СМИ, 19 мая страны ЕС не смогли принять обещанный ими шестой пакет санкций в отношении российской экономики, его принятие оказалось заблокировано. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания европейских политиков еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«До настоящего момента мы не смогли принять решение», — приводит слова Джентилони официальный сайт ЕС.

