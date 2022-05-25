СМИ: 10-процентное повышение пенсий и МРОТ согласовано правительством

Правительство России согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%. Об этом сообщает РИА-Новости, со ссылкой на "Ведомости", проинформированые источниками в кабинете министров.

Точку в данном вопросе должен поставить Владимир Путин, в ходе заседания Президиума Госсовета по социальным вопросам, намеченном на сегодня. Информацию об этом накануне озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он воздержался от ответа на уточняющие вопросы.

Как сообщалось ранее, внеплановое повышение МРОТ и всех социальных выплат анонсировал помощник президента Максим Орешкин, в середине прошлого месяца. Данное решение, по словам чиновника, продиктовано рекордным профицитом бюджета, отмеченным за первый квартал текущего года. В этой связи, как заявил Орешкин, социальные расходы на фоне санкций будут увеличены.

Комментаторы отмечают, что размер повышения определялся с учетом оценки инфляции.