Советник Эрдогана рассказал о переговорах с Финляндией и Швецией по членству в НАТО

Официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО возможно лишь при удовлетворении требований Анкары.

Об этом пишет «РИА Новости».

«Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи», — заявил представитель Реджепа Эрдогана в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщал, что Турция ждет письменных гарантий от Хельсинки и Стокгольма по разрешению противоречий перед вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. В четверг, 26 мая, Совет национальной безопасности Турции под председательством Эрдогана обсудит заявки двух стран на присоединение к НАТО.

На минувшей неделе власти Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО, однако Турция заблокировала заявки о вступлении этих стран в альянс.

Еще 13 мая президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не считает идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО позитивной, а днем позже глава МИД Мевлют Чавушоглу пояснил, что против этого выступает большинство граждан Турции, по той причине, что обе страны поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК). 16 мая глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация собирается нанести визит в Турцию для обсуждения своей заявки на вступление в НАТО; аналогичное намерение выразили и в Финляндии. В ответ Реджеп Эрдоган выступил с решительной отповедью представителям обеих стран, посоветовав им «не утруждать себя». Турецкий лидер заявил, что в случае принятия в Североатлантический блок Финляндии и Швеции «НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов». Он пояснил, что эти страны отказались удовлетворить запрос Турции на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Как писал «Эксперт», согласно коммюнике, опубликованному на правительственном портале накануне, 24 мая, Турция требует от Швеции и Финляндии выполнения нескольких условий, среди которых отказ от политической поддержки организаций курдов и гюленистов, прекращение поставок оружия Рабочей партии Курдистана и ее сирийскому ответвлению Партии демократического единства, а также отмена эмбарго на поставку оружия Турции, введенное в 2019 году. Еще одно требование — «глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом». Этот пункт не расшифровывается, однако, видимо, подразумевает пересмотр принципиальной позиции той же Швеции и Финляндии в отношении противников Эрдогана, добивающихся убежища в Европе.