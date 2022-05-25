В результате стрельбы в техасской школе погибли 18 детей

В Америке очередной массовый расстрел - в начальной школе техасского городка Ювалде во вторник, 24 мая, погиб 21 человек: 19 учащихся, включая стрелка, 18-летнего Сальвадора Рамоса, и двое учителей. Президент Байден, надо отдать ему должное, отреагировал на один из самых массовых расстрелов в американских школах немедленно. Он пообещал покончить с массовыми расстрелами, призвал внести изменения в Конституцию и приказал приспустить флаг перед Белым домом и на всех общественных и правительственных зданиях.

«Я очень сильно устал от этого!- произнес Джо Байден дрожащим от волнения голосом.- Необходимо действовать…Пришло время для тех, кто мешает принимать законы, ограничивающие торговлю оружием… Мы хотим, чтобы вы знали: мы не забудем!»

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«Это (массовые расстрелы) не какая-то неизбежность,- заявил в Сенате сенатор от Коннектикута Крис Мерфи.- Этих детей нельзя назвать несчастливыми. Такое происходит только в нашей стране и больше нигде в мире. Больше нигде маленькие дети, которые идут в школу, не боятся, что их могут застрелить и что они не вернутся домой».

По словам техасского губернатора Грега Эбботта, Сальвадор Рамос был жителем Ювалде, расположенного в часе езды от границы с Мексикой, и гражданином США. Перед тем, как отправиться в начальную школу Робба, он, сообщает CNN со ссылкой на сотрудников полиции, выстрелил в собственную бабушку. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Рамос подъехал к зданию школы около 12 часов дня, вышел из машины и направился в школу в бронежилете, захватив с собой ружье и пистолет.

В школе Робба учатся более 500 детей в возрасте от 7 до 10 лет. В основном это дети малообеспеченных выходцев из стран Южной и Центральной Америки.

Информации об инциденте пока мало. Мотивы преступления неизвестны. Предположительно, он действовал в одиночку. В результате стрельбы юный преступник, предположительно старшеклассник этой же школы, застрелил 18 учащихся и двух взрослых. 13 детей с ранениями разной степени тяжести находятся сейчас в больницах. 66-летняя женщина и девочка 10 лет находятся в критическом состоянии.

Сальвадора Рамоса, сообщает агентство АР, застрелил пограничник, находившийся недалеко. Услышав звуки выстрелов, он бросился к школе и вступил в перестрелку с Рамосом.

Это самый страшный массовый расстрел в американских школах за без малого десять лет. По количеству жертв он уступает лишь расстрелу в школе Сэнди-Хука в Коннектикуте, который произошел в декабре 2012 года. Тогда погибли 20 учащихся и шестеро взрослых, а также мать стрелка.

Расстрел в Ювалде не первый расстрел в США в мае. 14 мая 18-летний юноша застрелил 10 человек в одном из магазинов Буффало, а на следующий день в одной из церквей Калифорнии был застрелен один человек и пятеро ранены.

В 2020 году в США было совершено 19350 преступлений с применением огнестрельного оружия. Это почти на 35% больше предыдущего года.