Торговые центры не спешат выгонять «недружественных» арендаторов

Торговые центры будут иметь возможность досрочно разрывать контракты с западными компаниями. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Данная практика будет применяться не только к уходящим окончательно компаниям, но и к тем, кто не покинул российский рынок, а только остановил продажи. По словам Михаила Мишустина, это связано с потерей доходов владельцами ТЦ из-за того, что многие западные ритейлеры нашли лазейку для того, чтобы не вносить арендную плату.

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Ситуацию «Эксперту» прокомментировали в Российском совете торговых центров. Там отметили, что в целом поддерживают инициативу правительства. По мнению членов РСТЦ, на данный момент случаи, когда доход арендодателя состоит исключительно из процента от товарооборота его арендаторов, действительно наблюдаются. При этом остановка продажи западным ритейлером во многих случаях позволяет фактически бесплатно занимать торговые площади.

«В таком случае собственник такого объекта становится заложником ситуации. Он не получает дохода с аренды и не может расторгнуть договор с арендатором», — добавили в РСТЦ.

В РСТЦ считают, что в обозначенных случаях стоит не только предусмотреть возможность «досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», но и увязать количество освободившихся площадей с возможностями финансовой поддержки их владельцев.

«Это компенсация недополученных арендных доходов, в том числе льготами по налогам на федеральном и региональном уровнях. В первом случае речь идет об НДС, во втором — о налоге на имущество и земельном налоге. А еще лучше компенсировать просто субсидиями или грантами», — отметили в РСТЦ.

Кроме того, «важно не настаивать на немедленном применении этой нормы ко всем закрытым магазинам и рассматривать данную возможность как право, а не как обязанность». Иначе, по мнению членов Совета, вмешательство в суть двусторонних отношений между арендодателем и арендатором может нарушить экономические цепочки и Гражданский кодекс РФ.

На данный момент, отметили в РСТЦ, ситуации, когда собственники выступают «за» расторжение договоров, не формируют общего тренда. В основном управляющие компании ожидают, когда арендатор определится сам, поскольку заменить ритейлеров на тысячах, а то и десятках тысяч квадратных метров — задача на годы. Выгоняя же всех подряд с водой можно, как говорится, выплеснуть ребенка.

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«Магазины, занимающие площади от 1000 квадратов, заменить быстро не получится. Таких магазинов, да ещё и с подходящим нашей аудитории ассортиментом, у "дружественных" стран крайне мало. Что же касается отечественных fashion-арендаторов, для них нет никаких проблем прямо сейчас. Мы оцениваем объём временно свободных площадей в российских торговых центрах в 10-12%, если не брать лидеров рынка. А это значит, что найти хорошее место для магазина площадью 80, 150 или даже 300 метров в большинстве ТЦ страны будет легко. И не понадобится расторгать никаких договоров с другими арендаторами», — заметили в Совете.

При этом в РСТЦ считают, что право на расторжение договора, все равно может помочь оперативнее замещать уходящие компании.

Бизнесмен, президент «Mapic RUSSIA» Олег Войцеховский в беседе с корреспондентом «Эксперта» согласился с коллегами.

«Действительно, на сегодняшний день в торговых центрах, к сожалению, довольно высокий процент свободных площадей. И проблем для российской компании зайти на площадь в 100-300 метров нет. Другое дело, когда появляется какая-то крупная компания из дружественной страны, которая готова занять 2-4 тысяч квадратных метров крупной торговой сети, вместо той, которая “стоит” и ничего не платит. Если новая компания заявляет, что готова в сжатые сроки открыться, платить такую-то сумму за аренду, а сама она соответствует целевой аудитории торгового центра, то в таком случае, конечно, предложенная правительством норма, скорее всего, упростит ситуацию со сменой арендатора», — резюмировал он.