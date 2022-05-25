ЦБ перенес с июля на октябрь сроки раскрытия банками гарантированного дохода по вкладам

Закон о раскрытии банками минимальной гарантированной ставки по вкладам вступит в силу в четвертом квартале года, а не в третьем, как это было запланировано изначально.

Об этом заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, пишет «Интерфакс».

«Эта норма вступит в силу с 1 октября 2022 года», — сказал Мамута.

В прошлом году в России был принят закон, согласно которому кредитные организации должны предоставлять физлицам наиболее полную информацию об условиях договоров вклада. Предполагалось, что с 3 июля текущего года банки будут обязаны указывать основные условия вклада на первой странице договора. В частности, до клиента должны быть доведены сведения о значении минимальной гарантированной ставки по вкладу. В соответствии с новой нормой, заключить договор вклада в электронной форме можно будет только после ознакомления клиента с этой информацией.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент Банк России приостановил практически все плановые проверки кредитных организаций и занимается антикризисными мероприятиями. «Естественно, в текущей ситуации мы существенно снизили интенсивность плановых мероприятий. Скажу проще, мы приостановили практически все главные проверки, которые были у нас запланированы, и в основном сконцентрировались на мониторинге антикризисных тематик. Тематики понятны. В первую очередь в фокусе внимания предоставление кредитных каникул, потому что это важная социальная сфера, все что было связано, особенно начиная с марта, с выдачей наличной валюты. То есть мы реагируем на те вызовы, которые возникают», — рассказал Мамута. Также он отметил, что Центробанк получает жалобы от потребителей — в первом квартале количество жалоб увеличилось на 35% по сравнению с 2021 годом. Мамута подчеркнул, что ЦБ работает с банками, чтобы достичь своевременного решения всех вопросов.

В целом российская банковская система успешно справляется с вызовами в области взаимодействия с клиентами в текущих непростых условиях, констатировал Михаил Мамут.

Ранее «Эксперт» писал о том, что прирост средств на рублевых вкладах граждан в апреле составил 1,3 трлн рублей, что почти полностью компенсировало их отток в феврале — марте. Совместно с размещением госсредств это позволило кредитным организациям снизить объем заимствований от Банка России до докризисного уровня. Отмечается, что по мере стабилизации ситуации и снижения ключевой ставки банки начинают пересматривать проценты по вкладам. Так, средняя максимальная ставка в крупнейших банках к концу апреля снизилась до 13%. Приток в банки корпоративных средств в апреле был умеренным (+78 млрд руб., или +0,2%). При этом выросли валютные средства резидентов, как предполагают в ЦБ, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней.