ЦБ сообщил о возвращении средств населения в банки

Прирост средств на рублевых вкладах граждан в апреле составил 1,3 трлн рублей, что почти полностью компенсировало их отток в феврале — марте. Это совместно с размещением госсредств позволило кредитным организациям снизить объем заимствований от Банка России до докризисного уровня, сообщили в Центробанке.

«Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в том числе за счет возврата в банки ранее снятых наличных денежных средств, что почти полностью перекрыло отток февраля – марта (около 1,4 трлн руб. в общей сложности). Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего 0,2 млрд долл. США, или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, после 9,8 млрд долл. США в марте», — следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2022 года».

Регулятор также отметил, что по мере стабилизации ситуации и снижения ключевой ставки банки начинают пересматривать проценты по вкладам. Так, средняя максимальная ставка в крупнейших банках к концу апреля снизилась до 13%. Приток в банки корпоративных средств в апреле был умеренным (+78 млрд руб., или +0,2%). При этом выросли валютные средства резидентов, как предполагают в ЦБ, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней.

Рост средств населения на счетах эскроу в апреле замедлился в три раза по сравнению с мартом – до 113 млрд рублей, в том числе из-за сокращения ипотечных выдач. В ЦБ подчеркнули, что выдачи сократились как по «льготной» ипотеке, так и по «семейной». Необеспеченное потребительское кредитование снижается уже второй месяц подряд (в апреле, по предварительным данным, сокращение составило -1,8%, в марте -1,9%). Корпоративный портфель в апреле практически не изменился (-15 млрд руб., или -0,03%).

Ранее «Эксперт» писал, что после резкого повышения ключевой ставки в феврале сегмент краткосрочных депозитов продемонстрировал максимальный с 2014 года прирост. Приток средств на депозиты сроком до одного года в марте достиг исторического максимума в 8,5 трлн рублей. Спрос на наличные рубли у населения снизился, их прирост в обращении замедлился, но все равно доля наличности остается повышенной, сообщили в ЦБ.

