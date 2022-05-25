В Минобороны РФ сообщили о разминировании порта Мариуполя

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что порт Мариуполя в настоящий момент полностью разминирован и работает в штатном режиме.

«В освобожденном от украинских боевиков городе Мариуполе Донецкой Народной Республики завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме», — цитирует Конашенкова ТАСС.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск завершили разминирование территории мариупольского порта. Саперы нашли и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими военными; от затонувших судов и прочих препятствий освобождены подходные каналы и внутренние акватории. Кроме того, российские подразделения разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к морскому порту Мариуполя.

Ранее «Эксперт» писал о достижении войсками ДНР и ЛНР совместно с ВС РФ важных результатов в районе города Светлодарск, расположенного в 18 км от Дебальцево. «После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась», — сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, закрыт «котел» в районе Светлодарска, ведется штурм населенных пунктов в этом районе. Мирошник добавил, что огневой контроль установлен над частью стратегической трассы Лисичанск — Артемовск, что лишило ВСУ возможности снабжения и ротации в Северодонецке и Лисичанске.