В Москве сдадут в аренду два участка под спорткомплексы в ТиНАО - Ефимов

Два участка в Новомосковском административном округе (ТиНАО) общей площадью 7,2 тыс. кв. метров будут сданы под строительство некапитальных спортивных объектов. Принять участие в аукционе можно до 10 июня, торги состоятся 15 июня.

«Земельные участки под размещение физкультурно-оздоровительных комплексов пользуются популярностью у инвесторов. По итогам первого квартала 2022 года такие объекты составили более 20% от общего количества реализованных земель, при этом в среднем на один лот претендовали восемь участников. Сегодня для аренды предлагаются два участка в ТиНАО, договоры с победителями торгов будут заключены на 49 лет», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторы смогут выбрать любой из 25 видов спортивных объектов для строительства на участках, например, физкультурно-оздоровительные комплексы со спортзалами, теннисными кортами, катками, бассейнами, а также поля для футбола или бейсбола. Спорткомплексы будут способствовать развитию физической активности среди горожан, а инвесторы получат возможность реализовать крупные спортивные проекты.

«На двух участках площадью более 7,2 тысячи квадратных метров будут возведены некапитальные спортивные объекты общей площадью до пяти тысяч квадратных метров. Начальная цена за их размещение составляет 130,7 рубля и 9,4 тысячи рублей в год соответственно. Спортивный комплекс необходимо возвести в первый год аренды, однако некапитальные здания и сооружения не требуют фундамента и разрешения на строительство, что существенно сокращает сроки работы», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Первый участок расположен в поселке Толстопальцево, который входит в состав поселения Марушкинского. На 27 сотках может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 1,9 тыс. кв. метров. Второй объект находится в поселке Фабрики имени 1 Мая, который входит в состав поселения Рязановского. Новомосковского административного округа. На 45 сотках возможно размещение спорткомплекса площадью до 3,1 тыс. кв. метров. Оба объекта свободны от построек и находятся в жилых микрорайонах.

Объекты реализуют на торгах недвижимости в разных районах столицы. Изучить документацию и правила проведения аукционов можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».