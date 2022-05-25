В Венгрии объявлено чрезвычайное положение

Новое правительство Венгрии начинает свою работу в полном соответствии с бурной обстановкой в стране и на континенте – с введения в Венгрии чрезвычайного положения (ЧП), которое позволит ему и его правительству руководить при помощи указов. С ноля часов 25 мая Венгрия живет в условиях ЧП. Введение ЧП венгерский премьер, находящийся у власти пятый срок, объяснил кризисом на Украине, который, по его словам, «ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики» Венгрии и ее жителей.

Как говорится в заявлении Виктора Орбана, события на Украине и санкции Брюсселя вызвали огромные экономические потрясения и резкий рост цен, мир оказался на пороге экономического кризиса. Вместе с тем, по его словам, Венгрия не должна вмешиваться в ситуацию в соседней стране. «Она (Венгрия) должна защищать финансовую безопасность своих семей», - подчеркнул венгерский лидер.

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«Мы должны иметь свободу маневра и возможность для незамедлительных действий», - объяснил он причины введения ЧП на церемонии приведения нового правительства к присяге, состоявшейся в Будапеште во вторник, 24 мая.

Премьер-министр пообещал объявить о первых мерах нового правительства уже в среду, но кое-что уже известно из его недавних заявлений. На прошлой неделе он рассказал о примерном плане действий нового кабинета. Кроме внесения поправок в конституцию, которые позволяют кабинету объявлять ЧП и получать чрезвычайные полномочия, он уже поставил руководителя своей администрации во главе всех разведывательных служб Венгрии, что еще больше усилит его и без того немалый контроль над страной.

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Предупреждал Орбан, рекордсмен в Евросоюзе по длительности пребывания у власти (в общей сложности 16 лет), о своих серьезных намерениях и на прошедшей на прошлой неделе в Будапеште Конференции консервативного политического действия (СРАС), собрании консервативных политиков, которое, между прочим, впервые прошло в Европе и фактически оформило его превращение в лидера мирового консервативного движения.

«Мы не должны обращать внимания на то, что нас ругают, называют неспособными и обвиняют в том, что мы ни на что не способны,- заявил он соратникам по правым политическим убеждениям, приехавшим в Венгрию со всех концов планеты.- Все логично. Было бы странно, если бы на нас не обращали внимание и ни в чем не обвиняли. Имейте в виду: тот, кто играет по правилам противника, обречен на поражение».

Брюссель более десяти лет терпел, как Орбан пытается играть по своим, а не по евросоюзовским правилам. Еврочиновники долго терпели, как он под протесты оппозиции переписывает венгерскую конституцию и обретает все больше власти. Больше всего европейское начальство не устраивала внешняя политика Венгрии, которая при Орбане поддерживает тесные отношения с Россией и Китаем. Достаточно вспомнить его недавнее сравнение нефтяного эмбарго ЕС с атомной бомбой, сброшенной на экономику Венгрии. Венгерский лидер упорно сопротивляется его принятию и станет, похоже, его фактическим могильщиком.

В конце концов Еврокомиссия создала механизм, который должен позволить больно ударить евро по подобным Орбану смутьянам, т.е. лишить страны, нарушающие демократические ценности ЕС, многомиллиардных субсидий. Конечно же, не случайно Брюссель активировал этот механизм в прошлом году через считанные дни после убедительной победы Виктора Орбана на выборах в Венгрии. Едва ли не на первом же своем выступлении после выборов Орбан вместо того, чтобы пойти на уступки европейскому начальству, заявил, что он продолжит строить в Венгрии иллиберальную демократию.

Кроме взятия под контроль разведслужб, Виктор Орбан уже объявил о передаче министерств образования и здравоохранения из ведения министерства людских ресурсов в ведение министерства внутренних дел, что вполне соответствуют духу и букве ЧП.

Виктор Орбан, кстати, несмотря на все обвинения в желании установить в Венгрии диктатуру не первый в Европе ввел ЧП в связи с ситуацией на Украине. Его на целых три месяца опередило правительство Литвы, которое ввело чрезвычайное положение еще 24 февраля, в день начала военной спецоперации российских войск на Украине.