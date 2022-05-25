Вице-мэр Ефимов: почти 500 арендаторов недвижимости в Москве получили отсрочку платежей

Отсрочка платежей по арендным платежам показала востребованность среди московских предпринимателей: с марта их число достигло почти 500 человек. Суммарный объем отложенных средств составил 364 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер для поддержки бизнеса. Одна из них – отсрочка по арендным платежам за второй квартал до конца года. Мера востребована: с 22 апреля по настоящее время количество заявок увеличилось вдвое. Сегодня 490 предпринимателей без начисления пеней отложили выплаты на общую сумму 364 миллиона рублей», – рассказал Ефимов.

Возможность получить отсрочку по аренде доступно для 5,3 тыс. арендаторов столичной нежилой недвижимости, напомнил вице-мэр.

Для получения отсрочки достаточно подать заявление в свободной форме через электронную приемную департамента городского имущества на портале mos.ru. В документе нужно указать номер договора аренды или адрес объекта. Также в ведомство можно обратиться по почте.

«Предприниматели, арендующие у города недвижимость, занимают объекты общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров. Это и отдельно стоящие здания, и помещения. В настоящее время возможностью перенести платежи за второй квартал воспользовались преимущественно представители малого и среднего бизнеса», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.