Вице-спикер Госдумы заявил о возможности отмены ЕГЭ

Логичным продолжением возможного выхода России из Болонской системы, над которым сегодня, 25 мая, начала работать Государственная дума РФ, может стать решение об отмене в стране Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Сегодня нижняя палата парламента приняла решение о начале работы над выходом России из Болонской системы», — отметил парламентарий. Он пояснил, что «над практическими шагами» в этом направлении начали работать комитет по науке и высшему образованию, а также заместители председателя Госдумы совместно с кабмином.

«Деколонизация нашего образования началась. На очереди — изменение или отмена ЕГЭ и дебюрократизация системы образования в целом», — написал Толстой.

О том, что все фракции Госдумы поддерживают выход России из Болонской системы образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Насколько я знаю, все фракции поддерживают позицию министра науки и высшего образования. У всех есть понимание, что надо выходить из Болонской системы», — цитирует Володина «Интерфакс». Председатель Госдумы уточнил, что вопрос требует скорейшего рассмотрения, и предложил пригласить для обсуждения темы в Думу министра науки и высшего образования.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования пройденным этапом. «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — приводит агентство слова Фалькова.

В декабре прошлого года лава Рособрназдора Анзор Музаев рассказал, что в будущем заменить ЕГЭ при поступлении в российские вузы сможет портфолио выпускника. Чиновник отметил, что министерство уже приступило к работе над проектом цифрового портфолио, призванного собрать в единый документ все достижения учеников. «Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», — пояснил Музаев.

О необходимости отменить ЕГЭ и возродить советскую школу образования заявлял, в частности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.