Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил министром по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова.

О подписании соответствующего указа сообщила пресс-служба Кремля.

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Представление главы государства о назначении нового главы МЧС поступило в Совфед в понедельник, 23 мая. На следующий день комитеты палаты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству и региональной политике провели необходимые консультации. Сегодня, 25 мая кандидатуру Куренкова согласовали в Совете Федерации, перед этим он ответил на вопросы сенаторов.

Как сообщалось ранее, Александр Куренков до этого работал в Росгвардии; также он служил в ФСБ и в ФСО.