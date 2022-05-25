Володин ответил Минфину США по поводу оплаты госдолга РФ

Минфин США заявил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга России. Таким образом, искусственно запретив выплаты в долларах, Вашингтон стремится создать проблемы России, но на этот вызов у нашей страны есть решение — платить будем в рублях. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», — написал Володин.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что опыт взаиморасчетов в рублях у России есть, и «контракты по газу это показали». А США и сателлитам, поддерживающим их решения, Володин посоветовал привыкать к рублю.

Срок действия генеральной лицензии Министерства финансов США, позволявшей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, истек 25 мая. Ведомство уже сообщило, что не намерено продлевать срок действия документа, исключавшего из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что накануне Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам Госдумы изучить вопрос о возможности прекращения выплат по внешнему долгу до тех пор, пока недружественные страны не разморозят активы РФ. Соответствующее предложение поступило от депутата КПРФ Николая Коломейцева. После того, как этот вопрос будет изучен в комитетах, Володин пообещал обсудить проблему в более широком составе.