О взломе подразделениями Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии обороны ВСУ в районе города Светлодарска, расположенного в 18 км от Дебальцево, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посла ЛНР в России Родиона Мирошника.

"После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась", - сообщил посол в своем телеграм-канале. Зная нацистский характер ведения войны боевиками, провокации против мирных неизбежны.

По его словам посла, закрыт "котел" в районе Светлодарска и ведется штурм населенных пунктов в этом районе.

"В Горском - котел уже закрылся. Идёт активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки", - сообщил посол.

Мирошник добавил, что огневой контроль установлен над частью стратегической трассы Лисичанск -Артемовск, что лишило ВСУ возможности снабжения и ротации в Северодонецке и Лисичанске.

По информации местных жителей, украинские военные ночью безуспешно пытались покинуть пригород Лисичанска - город Приволье, а также село Шепилово. Союзные войска не дают им этого сделать, накрывая огнем.

"Какая часть украинских военных покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока не известно, но тенденция видна отчётливо", - приводит ТАСС слова Мирошника.

Напомним, накануне СМИ, со ссылкой на источники в Минобороны, сообщили об освобождении Светлодарска, расположенного в 18 км от Дебальцево. Сам город был взят российской армией без боя.