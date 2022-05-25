Единый тест для определения гриппа и коронавируса разработали в ОЭЗ Москвы

Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» разработала экспресс-систему, с помощью которой можно за один тест определить, чем болен человек: гриппом или же Covid-19. Она поступит в аптеки города в конце этого июня, рассказал 25 мая Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.



«Компания из ОЭЗ Москвы создала тест-систему, которая по результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или Covid-19. Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения», — рассказал Владислав Овчинский. По его словам, серийное производство начнется в июне 2022 года, а первая партия составит 100 тыс. штук. «Она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем в регионах России», — уточнил Владислав Овчинский.



Тест-система представляет собой кассету размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также с отметкой о Covid-19. Для анализа нужно взять мазок из носоглотки и поместить исследуемый материал во флакон со специальным раствором. Далее капля раствора наносится на окошко кассеты, после чего на шкале теста, при наличии инфекции, появится полоска.



На разработку самого теста ушло порядка полутора лет, а объем инвестиций в проект составил около 5 млн рублей, рассказала генеральный директор компании-разработчика «Имбиан Лаб» Вероника Осипова. «Мы убедились, что система распознает грипп А и В, а также все известные штаммы Covid-19, включая Омикрон и Стелс», — сообщила она. В случае, если появится новый штамм, компания проведет дополнительные клинические испытания. «Инновация позволит восполнить потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков. При этом ее основное преимущество – доступность для пациента, который сможет в два раза сократить свои расходы на диагностику», — отметила Вероника Осипова.



Средняя розничная цена экспресс-теста на Covid-19, который распознает наличие антигена вируса, составит около 500 рублей. Для примера, экспресс-тест, выявляющий грипп А и В, стоит до тысячи рублей. По обещаниям разработчика, новый продукт обойдется покупателю в пределах 700 рублей.



Компания, которая локализует свое производство на площадке ОЭЗ Москвы в Алабушево с 2022 года, планомерно наращивает портфель новых продуктов, отметил глава ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. В технополисе она занимает помещения площадью 2,5 тыс. кв. м — это лаборатории, производственные участки и офис для сотрудников.



«Недавно «Имбиан Лаб» объявила о создании портативного аппарата для диагностики заболеваний по 19 параметрам, еще несколько десятков новых разработок проходят этап регистрации», – рассказал Геннадий Дегтев. По его словам, всего предприятие готовится выпускать около 50 видов диагностических систем, с их помощью можно выявить большое число инфекций и отклонений в организме человека.



ОЭЗ «Технополис “Москва”» располагается на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — в Зеленограде. Резиденты ОЭЗ пользуются особыми мерами господдержки. Так, они освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет 2%. На время строительства предприятия для них также действуют льготы на аренду земли, а после ввода завода в эксплуатацию компания может выкупить земельный участок под ним за 1% от кадастровой стоимости.