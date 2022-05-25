Ефимов: Москва обеспечила более трети средств на счетах эскроу в России

В январе-марте 2022 года объем поступлений средств на эскроу-счета в Москве вырос на 5,4% по сравнению с последним кварталом 2021 года и составил 34% от общероссийского объема. Это произошло благодаря росту спроса на жилье и использование льготных ипотечных программ. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 1 квартал 2022 года на счета эскроу в Москве было привлечено 337,6 миллиарда рублей – это 34% от общероссийского объема. В первом квартале объем поступлений на эскроу-счета вырос на 5,4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, который был традиционно «высоким» периодом с точки зрения притока средств на специальные счета для сопровождения сделок с жильем. Относительно января – марта 2021 года этот показатель увеличился в 1,5 раза», – рассказал вице-мэр.

Тенденция к росту поступлений средств на эскроу-счета наблюдается по всей России. Так, в январе-марте 2022 года объем средств достиг 3,7 трлн рублей, что означает рост на 19% относительно четвертого квартала предыдущего года.

«Сегодня в Москве наблюдается рост остатков средств на счетах эскроу: на начало апреля они составляли 1,6 миллиарда рублей, что на 18% превосходит показатели на 1 января этого года. Во многом это связано с опережающим ростом привлечения объема средств на счета по сравнению с их раскрытием в результате того, что темпы продажи жилья опережали темпы его ввода в эксплуатацию. Количество действующих кредитных договоров в рамках проектного финансирования в Москве на 1 апреля составило 649 единиц и увеличилось за год на 76%. Общая сумма кредитного лимита по таким договорам составляет 3,6 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превосходит показатель начала апреля 2021 года и на 33% выше значений начала текущего года», – подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Благодаря использованию счетов жмурок в первом квартале этого года удалось обеспечить необходимую устойчивость отрасли жилищного строительства. Такая схема привлечения инвестиций от дольщиков жилья поддерживает девелоперов и защищает вложения граждан в недвижимость от внешних рисков, рассказали Аналитический центр Москвы.

Эскроу-счет является безопасным механизмом финансирования сделок с недвижимостью, который был введен с 1 июля 2019 года. Он представляет собой специальный банковский счет, который используется при долевом строительстве для передачи денежных средств покупателем застройщику. Доступ к средствам открывается только после выполнения подрядчиком своих обязательств.