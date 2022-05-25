Жители Запорожья и Херсонской области Украины будут получать гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру получения российского паспорта для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Отмечается, что соответствующие поправки вносятся в указ от 20 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». «В пункте 1 слова "на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики" заменить словами "на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Российские военные и силы ДНР взяли под контроль Херсонскую область еще в марте. Продвижение военных РФ стало возможным благодаря спецоперации, которая проводится на Украине с 24 февраля. Целью спецоперации Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима», а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

С 23 мая в Херсонской области официально введена бивалютная зона — рубль в регионе ходит наряду с гривной. Полностью в рублевую зону область планирует перейти в течение нескольких месяцев.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководство региона планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о принятии в состав России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение по поводу такого обращения к Москве должны принимать жители Херсонской области. Кроме того, отметил представитель Кремля, подобные шаги должны иметь «абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом».

В 2019 году указом Владимира Путина упрощенный порядок получения российского гражданства был введен для жителей Донецкой и Луганской народных республик.