Банки планируют объединить без выкупа долей

Банк России работает над возможностью создания объединений банков без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников. Такая модель успешно зарекомендовала себя в ряде стран, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России, передает ТАСС.

«Мы готовим предложения о новой возможности создания банковских объединений без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников. Похожая система хорошо зарекомендовала себя в ряде стран. Идея в том, что небольшие банки присоединяются к более крупному, становясь его бизнес-партнерами. Они смогут получать от "старшего" банка информационную, технологическую и экспертную поддержку. В результате основной фокус надзора будет на консолидированном уровне, а для участников радикально снизится операционная и регулятивная нагрузка», — пояснила Набиуллина.

Центробанк, по ее словам, готов создать для этого необходимые регулятивные и юридические предпосылки. Набиуллина также добавила, что Банк России не планирует отказываться от Базельских стандартов, вводящих требования к капиталу, процедуры надзора, рыночную дисциплину и нормативы требований к ликвидности. Эти стандарты, по мнению главы ЦБ, «основаны на многолетнем опыте и практике регулирования», однако в России будет учитываться «национальная специфика».

Ранее «Эксперт» писал, что Центробанку предстоит определить новые параметры функционирования российской финансовой системы, пересмотреть подходы к регулированию и выработать стратегические решения. Экономика в период трансформации будет нуждаться в финансовых резервах, банкам тоже может потребоваться докапитализация, заявила Эльвира Набиуллина, выступая на этой же встрече.