Эфир быстро рассеивается

Вторая по капитализации после биткоина криптовалюта рухнула в четверг, по данным CoinMarketCap, до $1759 за один эфир. За сутки она потеряла более 11%, а от исторического максимума — более 63%. Снизились на 11-17% и другие токены, связанные с популярными протоколами децентрализованных финансовых проектов — Avalanche, Solana и Polkadot.

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Крах стейблкоина TerraUSD (UST), случившийся две недели назад, нанес мощный удар по и без того «медвежьему» крипторынку. Пузырь здесь сдувался давно и с еще большим свистом, чем в технологических акциях США — суммарная капитализация валют упала с $2,9 трлн на максимуме до менее чем $1,2 трлн вчера. Но проблему усугубили еще и сбои в блокчейне эфира.

Beacon Chain или центральная цепь обновленной версии Ethereum подверглась крупнейшей реорганизации блоков с декабря 2020 года. 25 мая было реорганизовано 7 блоков. Это может говорить о необходимости доработки протокола перед слиянием с существующей сетью Ethereum, которое должно состояться уже в августе.

Сейчас разработчиками выдвигается гипотеза, что реорганизация могла быть вызвана «нетривиальной сегментацией» нового и старого программного обеспечения разных нод сети. Но основатель Ethereum Виталик Бутерин в свое время писал, что реорганизации в 2-5 блоков могут случаться периодически в силу неудачного стечения обстоятельств.

«Реорганизации выше этой величины почти всегда являются следствием чрезвычайных сбоев в сети, багов клиентов или злонамеренных атак», — добавлял он.

И это может оказаться серьезной проблемой. Между тем обновление Merge — это переход Ethereum с proof-of-work (PoW) на протокол консенсуса proof-of-stake. Это самое сложное и радикальное изменение кода Ethereum в истории. Энергопотребление сети должно снизиться на 99,9%, и это позволило бы называть ее экологичной, что невозможно для биткойна из-за PoW-майнинга. Сторонники Merge ожидали, что это резко повысит ценность эфира. Пока получается иначе.

«Частично падение ETH связано с проблемой реорганизации, которая может означать задержку ожидаемого времени внедрения Merge», — пояснила в четверг Bloomberg глава отдела анализа рынка в Genesis Global Trading Ноэль Ачесон.

Между тем Виталик Бутерин, которого в 2021 году Forbes называл самым молодым миллиардером мира, больше таковым не является. Хотя ему исполнилось в этом году только 28 лет, прошлогодние $1,5 млрд должны были уменьшиться уже примерно втрое.

«Кстати, я больше не миллиардер, — написал и сам он на днях в микроблоге. — Примечание для троллей: нет, Ethereum не был ошибкой».